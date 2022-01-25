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1 час назад

Россиянам пригрозили депортацией из-за провоза одной вещи в Египет

Российских туристов попросили не привозить в Египет выхолощенные и боевые патроны, гильзы и изготовленные из них сувениры. О грозящих санкциях за ввоз одной из этих вещей в страну предупредило генеральное консульство России в Хургаде на своей странице в Facebook.

Россиянам пригрозили депортацией из-за провоза одной вещи в Египет
Фото: UnsplashUnsplash

Как сообщило ведомство, в последнее время участились случаи задержания в аэропорту Хургады российских граждан, которые имели при себе гильзы, патроны или сделанные из них сувениры.

«Наличие у граждан вышеупомянутых предметов египетским законодательством приравнивается к незаконному владению оружием и предусматривает задержание, судебное разбирательство, денежный штраф и последующую депортацию за счет виновного с долгосрочным запретом на въезд в страну», — объяснили в генконсульстве.

Российских туристов призвали соблюдать законы Египта и тщательно проверять багаж и карманы на наличие запрещенных к ввозу предметов.

Ранее в октябре российская туристка, возвращавшаяся домой из Египта, едва не угодила в тюрьму из-за незнания законов — в ее багаже лежал дрон, ввоз и использование которого запрещены в стране без получения специального разрешения.

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