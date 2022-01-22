Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-1° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
4 часа назад

Популярная пляжная страна смягчила правила въезда для россиян

Популярная пляжная страна, Куба, смягчила правила въезда для россиян, которые путешествуют в составе организованных туристических групп. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туристических операторов России (АТОР).

Куба смягчила правила въезда для россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Таким туристам, согласно решению Минздрава Кубы от 5 января, не потребуются ПЦР-тесты на коронавирус и ковид-сертификаты. При этом речь идет не только о россиянах, новые правила распространяются на туристов, путешествующих через туроператов и турагентов, из Украины, Польши и Канады.

«Авиавласти Кубы направили российским авиакомпаниям циркуляр об изменении правил прибытия в страну», — говорится в сообщении.

Из обязательных требований для въезда в островное государство в Латинской Америки остается электронная форма D'Viajeros. Ранее ее необходимо было заполнить не позднее, чем за 12 часов до вылета. Однако теперь тем, кто не успел этого сделать, разрешается заполнить анкету по прилету. Отмечается, что для этого туристам в аэропорту прибытия будет предоставлен бесплатный беспроводной интернет в течение 30 минут.

Также в АТОР подчеркнули, что при заселении в отель на Кубе отныне не нужно предъявлять никаких ПЦР-тестов и ковид-сертификатов.

Ранее сообщалось, что власти Вьетнама упростили правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян. Теперь путешественники смогут въезжать в страну без получения специальных разрешений

Новости путешествий,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители