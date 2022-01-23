Названа самая популярная у россиян страна для вакцинного тура

«Люди едут, как правило, два раза, потому что почти все европейские страны отказались от однофазных вакцин... Они приезжают, получают первую вакцину, скажем, "Pfizer", потом приезжают через три недели, получают вторую дозу. Им выдают единый паспорт европейского образца — санитарный паспорт. И дальше они могут ехать и в Америку, и в Евросоюз, куда хотят», — рассказал Мкртчян.