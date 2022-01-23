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1 час назад

Названа самая популярная у россиян страна для вакцинного тура

Член Президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян назвал самую популярную у россиян страну для вакцинного тура в период пандемии коронавируса. Он рассказал об этом в эфире радио «Комсомольская правда».

Названа самая популярная у россиян страна для вакцинного тура
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, чаще всего россияне едут в такие туры в Турцию. Также популярные направления для того, чтобы сделать прививку, — Болгария, Греция, Сербия и Армения.

«Люди едут, как правило, два раза, потому что почти все европейские страны отказались от однофазных вакцин... Они приезжают, получают первую вакцину, скажем, "Pfizer", потом приезжают через три недели, получают вторую дозу. Им выдают единый паспорт европейского образца — санитарный паспорт. И дальше они могут ехать и в Америку, и в Евросоюз, куда хотят», — рассказал Мкртчян.

Ранее в январе стало известно, что с 2022 года у россиян появится возможность привиться в Турции зарубежными вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). По словам специалистов, туристам старше 18 лет будет доступна вакцинация как в частных, так и в государственных клиниках препаратами Pfizer, BionTech или китайским Sinovac.

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