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51 минуту назад

Власти Индии продлили запрет на международные авиаперелеты

В циркуляре, выпущенном DGCA, говорится, что компетентные органы решили продлить приостановку регулярных пассажирских перевозок в Индию и из Индии до 28 февраля 2022 года.

Власти Индии продлили запрет на международные авиаперелеты
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Далее в нем говорится, что, во-первых, это ограничение не распространяется на международные грузовые перевозки и рейсы, специально одобренные DGCA. Во-вторых, это не повлияет на полеты в режиме «воздушного пузыря».

Всем заинтересованным органам власти предложено подтвердить получение документа и обеспечить строгое соблюдение новых ограничений на полеты.

Из-за пандемии коронавируса международные пассажирские перевозки в Индии приостановлены с 23 марта 2020 года.

Последнее продление запрета датируется 9 декабрем 2021 года. Он действует до 31 января.

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