Власти Индии продлили запрет на международные авиаперелеты

В циркуляре, выпущенном DGCA, говорится, что компетентные органы решили продлить приостановку регулярных пассажирских перевозок в Индию и из Индии до 28 февраля 2022 года.

Далее в нем говорится, что, во-первых, это ограничение не распространяется на международные грузовые перевозки и рейсы, специально одобренные DGCA. Во-вторых, это не повлияет на полеты в режиме «воздушного пузыря».

Всем заинтересованным органам власти предложено подтвердить получение документа и обеспечить строгое соблюдение новых ограничений на полеты.

Из-за пандемии коронавируса международные пассажирские перевозки в Индии приостановлены с 23 марта 2020 года.