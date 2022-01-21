Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-4° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
2 часа назад

Суд Шри-Ланки оштрафовал россиян, собиравших жуков

Суд Шри-Ланки приговорил россиян, обвиненных в сборе жуков, к штрафу в размере более 14 тысяч долларов США и к условному сроку в два года, сообщили РИА Новости в посольстве России в Коломбо.

Суд Шри-Ланки оштрафовал россиян, собиравших жуков
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Судья вынес решение о штрафе в два миллиона 888 тысяч рупий Шри-Ланки (примерно 14 200 долларов США на каждого), и ещё условный срок в два года с испытательным периодом до пяти лет",

— заявили в посольстве.

Известно, что штраф необходимо оплатить россиянам до 11 марта 2022 года, и только после этого они смогут получить свои паспорта и вернуться в Россию. Если штраф не будет оплачен, то ученых ждет тюремное заключение.

Читайте также о том, что россияне возмутили пользователей социальных сетей своей прогулкой во время шторма в Сочи.

Новости путешествий,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители