Суд Шри-Ланки оштрафовал россиян, собиравших жуков

Суд Шри-Ланки приговорил россиян, обвиненных в сборе жуков, к штрафу в размере более 14 тысяч долларов США и к условному сроку в два года, сообщили РИА Новости в посольстве России в Коломбо.

"Судья вынес решение о штрафе в два миллиона 888 тысяч рупий Шри-Ланки (примерно 14 200 долларов США на каждого), и ещё условный срок в два года с испытательным периодом до пяти лет",

— заявили в посольстве.

Известно, что штраф необходимо оплатить россиянам до 11 марта 2022 года, и только после этого они смогут получить свои паспорта и вернуться в Россию. Если штраф не будет оплачен, то ученых ждет тюремное заключение.