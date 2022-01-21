Пранк в самолете стал популярным в Сети

В последнее время спорные ситуации на борту самолетов случаются не редко. Пассажиры спорят из-за масок, социальной дистанции, детского крика и других вопросов.

В TikTok стало популярным видео, на котором пассажирка прячет в руках сверток в одеяле. Экипаж не может понять, ребенок это или животное, а в результате удивляются все. Смотрите видео с популярным "пранком".

Интересно, что многие решили, что это не розыгрыш, а просто подстроенная "сценка", которая происходила даже не в самолете.