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2 часа назад

Пранк в самолете стал популярным в Сети

В последнее время спорные ситуации на борту самолетов случаются не редко. Пассажиры спорят из-за масок, социальной дистанции, детского крика и других вопросов.

В TikTok стало популярным видео, на котором пассажирка прячет в руках сверток в одеяле. Экипаж не может понять, ребенок это или животное, а в результате удивляются все. Смотрите видео с популярным "пранком".

Интересно, что многие решили, что это не розыгрыш, а просто подстроенная "сценка", которая происходила даже не в самолете.

Ранее мы писали о скандале Волочковой в самолете из-за маски.

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