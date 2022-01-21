Первые вакцинные туры в Турцию. Как это будет

Все больше стран предлагают возможности вакцинного туризма. Одним из самых популярных направлений становится Турция. О том, как проходят первые вакцинные туры, в материале "Рамблера".

Чаще всего россияне едут за заграничными вакцинами, чтобы получить сертификат, дающий возможность путешествовать по "закрытым" странам. Так, сертификат о двукратной вакцинации Pfizer,полученный в Турции, откроет россиянам "окно в Европу".

В частности, вакцинные туры с 18 января продает туроператор "Русский экспресс". Сейчас, как выяснили в Ассоциации туроператоров, полный пакет на подобную поездку стоит минимально от 46 400 рублей.

В эту сумму входят билеты на перелет Москва – Стамбул и обратно, трансфер из аэропорта до отеля и обратно в аэропорт, , двухдневное проживание в отеле 3* в центре города с включенным завтраком, услуги русскоговорящего гида и сопровождение на процедуре вакцинации. Если выбрать пакет с трехдневным проживанием, цена будет начинаться с суммы 49 400 р. с человека, на 4 ночи – от 52 500 р.

Пока туроператор формирует туры на базе гостиниц Olimpiyat Hotel 3*, Erboy Hotel 4* и Sultania Hotel 5*, но по запросу может организовать проживание в любой "пятерке" Стамбула. Встречают путешественников на автомобиле Mercedes VITO бизнес-класса.

Вакцинация приходит в частной больнице в центре города. Она работает ежедневно с 09:00 до 19:00, а для вакцинации иностранцев нужен только заграничный паспорт. В турпакет входит прививка Pfizer / BioNTech.

Однако вакцина двухкомпонентная, поэтому придется приехать за второй дозой через 21 день. Во время получения второй дозы в клинике обязательно делают ПЦР-тест (стоимость 30 EUR). Если результат отрицательный, то клиент получает полный цифровой сертификат о вакцинации. Этим сертификатом россияне могут воспользоваться для путешествия по Европе или получения визы в Соединенные штаты Америки.