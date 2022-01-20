Известный рэпер из США откроет отель на Багамах

Рэпер Фарелл Уильямс анонсировал новый проект. Вместе с предпринимателем Дэвидом Гратменом популярный музыкант из США откроет отель на Багамах, сообщает CNN.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отель под названием Somewhere Else появится на территории курортного комплекса Paradise Island на острове Нассау. Его открытие запланировано на январь 2024 года. В нем будут располагаться около 400 номеров и люксов, несколько ресторанов и баров, а также бунгало-студии звукозаписи.

Уильямс пообещал будущим постояльцам современный подход к дизайну. «Люди часто думают о трендах прошлых времен, когда говорят о тропической эстетике. Но прошлое нужно оставить в покое — мы двигаемся в будущее», — заявил рэпер.

В основу курорта ляжет здание первого построенного в Paradise Island отеля The Beach. Команда Somewhere Else полностью его переделает. Дизайнер Шон Салливан рассказал, что основная задача — «облегчить» архитектуру постройки. Он и его коллеги отведут значительную часть курорта под ландшафт и море.

«Курорты часто включают в себя элементы дикой природы, но обычно их тщательно контролируют. Мы же хотим дать природе полную свободу»,

— заявил Салливан.

Somewhere Else — самый масштабный, но не первый совместный проект Уильямса и Гратменс. В 2021 году партнеры открыли в Майами отель The Goodtime Hotel, а еще раньше — ресторан Swan.