Известный рэпер из США откроет отель на Багамах

Отель под названием Somewhere Else появится на территории курортного комплекса Paradise Island на острове Нассау. Его открытие запланировано на январь 2024 года. В нем будут располагаться около 400 номеров и люксов, несколько ресторанов и баров, а также бунгало-студии звукозаписи.

В основу курорта ляжет здание первого построенного в Paradise Island отеля The Beach. Команда Somewhere Else полностью его переделает. Дизайнер Шон Салливан рассказал, что основная задача — «облегчить» архитектуру постройки. Он и его коллеги отведут значительную часть курорта под ландшафт и море.