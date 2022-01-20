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3 часа назад

Россиянам рассказали о падении цен на отдых на Шри-Ланке

Эксперты туристической отрасли рассказали россиянам о возможности отдохнуть на курортах Шри-Ланки по сниженной стоимости. Информация о резком падении цен на путевки в страну появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам рассказали о падении цен на отдых на Шри-Ланке
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным специалистов, стоимость пакетных туров на остров в феврале снизилась на 10-15 процентов. Наиболее привлекательные по цене путевки предлагает Tez Tour — недельный отдых с вылетом из Москвы для одного путешественника обойдется в 45,2 тысячи рублей. Туроператор «Веди Групп» предлагает приобрести туры на курорты островного государства на семь дней с вылетом в феврале за 62 тысячи рублей на человека.

Стоимость путевок у «Русского Экспресса» начинается от 64,6 тысячи рублей — такую сумму отдыхающие заплатят за семидневный отдых в отеле категории четыре звезды на человека. Пакетный тур в пятизвездочной гостинице обойдется одному путешественнику минимум в 80 тысяч рублей.

«В некоторых отелях Шри-Ланки сейчас действует акция раннего бронирования — предлагается скидка на проживание при бронировании за 30, 45 или за 60 дней до поездки», — добавили в компании.

С 1 января 2022 года в Шри-Ланка изменила правила въезда для иностранных туристов — перед вылетом в страну необходимо заполнить онлайн декларацию здоровья Health Declaration Form. В форму нужно внести информацию о пассажире, скан паспорта, отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов и сертификат о вакцинации при его наличии.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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