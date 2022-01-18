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2 часа назад

Стало известно о значительном подорожании заграничного отдыха

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила о значительном подорожании отдыха за рубежом за два года пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Стало известно о подорожании заграничного отдыха до 60%
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как стало известно, за указанный период стоимость путевки за границу для двоих туристов на 10 дней выросла на 20-60 процентов. Также выяснилось, что осенью 2021 года отправиться в путешествие можно было в среднем на 10 процентов дешевле, чем сейчас — в качестве исключения Ломидзе назвала Кубу, куда туры в зимние месяцы стоят меньше.

При этом отмечается, что цены на путевки с вылетом в конце января по сравнению с новогодними праздниками снизились на 20, а то и 100 процентов. В АТОР уточнили, что минимальная стоимость десятидневных туров на такие популярные направления, как Египет и Сербия, за последние месяцы почти не изменилась.

Ранее в январе Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка, который затронет праздничные дни — 23 февраля и 8 марта. В связи с этим туроператоры ожидают повышенного спроса на участие в программе. Всего для россиян подготовлено более двух миллионов предложений.

Новости путешествий,Майя Ломидзе,Ростуризм,Ассоциация туроператоров России,
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