Стало известно о подорожании заграничного отдыха до 60%

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила о значительном подорожании отдыха за рубежом за два года пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Как стало известно, за указанный период стоимость путевки за границу для двоих туристов на 10 дней выросла на 20-60 процентов. Также выяснилось, что осенью 2021 года отправиться в путешествие можно было в среднем на 10 процентов дешевле, чем сейчас — в качестве исключения Ломидзе назвала Кубу, куда туры в зимние месяцы стоят меньше.

При этом отмечается, что цены на путевки с вылетом в конце января по сравнению с новогодними праздниками снизились на 20, а то и 100 процентов. В АТОР уточнили, что минимальная стоимость десятидневных туров на такие популярные направления, как Египет и Сербия, за последние месяцы почти не изменилась.