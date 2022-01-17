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2 часа назад

Стало известно о «запредельной» стоимости путевок в Египет на майские праздники

Эксперты туристической отрасли предупредили российских путешественников о «запредельной» стоимости путевок в Египет весной. Об этом сообщает информационный портал TourDom.

Эксперты назвали стоимость путевок в Египет весной «запредельной»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, стало известно, что цены на отдых в республике на майские праздники резко выросли по сравнению с Новым годом. «Я на этот период забронировала отель Sentido Reef Oasis Senses Aqua Park Resort категории пять звезд на троих взрослых и одного ребенка на восемь дней за 480 тысяч рублей», — рассказала турагент Наталья Котельникова, добавив, что для Египта это «запредельная» стоимость.

Специалист отметила, что цена данной гостиницы в конце 2021 года на зимние праздники на десять дней составляла 227 тысяч рублей на двоих, при этом, если сейчас бронировать отель на конец апреля — начало мая, отдых обойдется путешественникам почти на 100 тысяч рублей дороже.

Слова коллеги подтвердила турагент Татьяна Якунина. «На весну, особенно на майские, цены на хорошие отели в Шарм-эль-Шейхе — на уровне Доминиканы. Продавать невозможно, — заявила эксперт. — Была пара запросов, но люди в шоке».

Ранее в январе сообщалось, что россияне начали массово бронировать отдых на майские праздники. Так, по информации специалистов туристической индустрии, за первый неполный месяц 2022 года глубина продаж туров в Турцию на майские каникулы уже составила 2 процента. Следом идет Египет — 15 процентов и российские курорты 8 процентов.

Новости путешествий,Наталья Котельникова,
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