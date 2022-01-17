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3 часа назад

Лавров отметил заинтересованность РФ и Хорватии в развитии сотрудничества в сфере туризма

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Москва и Загреб выражают обоюдную заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере туризма и наращивании связей в иных областях. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Хорватии Горданом Радманом.

"У нас обоюдная заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере туризма. Этому способствует тот факт, что с июня прошлого года авиасообщение возобновилось и весьма бурно развивается", - сказал он.

Лавров обратил внимание на сотрудничество по линии бизнес-структур, включая "Лукойл", "Сбер", ВТБ, "Зарубежнефть". "Поддерживаем активизацию бизнес-контактов, включая планируемое учреждение российско-хорватского делового совета. Выразили надежду на то, что после определенного спада в прошлом году товарооборот восстановит свою поступательную тенденцию, и в этой связи подчеркнули важное значение заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоялось в Загребе в прошлом месяце", - указал он.

Глава МИД РФ сообщил, что стороны также обсудили ход работы над соглашением по учреждению в Хорватии Российского культурного центра. "Высказались в пользу дальнейшего наращивания культурных, гуманитарных, научных, образовательных и спортивных связей", - добавил Лавров.

Новости путешествий,Сергей Лавров,Лукойл,Банк ВТБ,Сбербанк России,МИД,ИТАР-ТАСС,
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