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28 минут назад

Еще одна пляжная страна открыла границы для привитых туристов

Власти еще одной популярной пляжной страны, Филиппин, с 16 февраля 2022 года открыли границы привитым от коронавируса иностранным путешественникам, в том числе из России. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает ТАСС ос ссылкой на исполняющего обязанности пресс-секретаря президента страны Карло Ногралеса.

Филиппины открыли границы для привитых туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Спикер подчеркнул, что наличие подтверждения о прохождении полного курса вакцинации станет обязательным требованием для всех иностранных граждан. Теперь туристы будут обязаны предъявлять документ в аэропорту отправления до посадки на рейс.

При этом уточняется, что нововведение не коснется некоторых категорий путешественников — иностранных дипломатов и их иждивенцев, лиц моложе 18 лет, а также тех, кто не может пройти вакцинацию по медицинским показаниям.

Ранее в январе стало известно, что Малайзия с 1 января 2022 года полностью открыла границы для иностранных туристов, в том числе и для россиян. По словам малазийского государственного и политического деятеля Мухидина Яссина, туристический сектор страны крайне медленно восстанавливается из-за отсутствия путешественников.

Новости путешествий,ИТАР-ТАСС,
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