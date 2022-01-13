Траты россиян на новогодние путешествия превысили миллиард

В период новогодних праздников с 31 декабря по 7 января россияне потратили почти полтора миллиарда рублей на путешествия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы банка ВТБ.

По данным аналитиков, число превысило прошлогодние показатели в 2,6 раза, а общее количество транзакций выросло в 2,3 раза.

Так, первое место по объему потраченных средств заняли Объединенные Арабские Эмираты — 300 миллионов рублей. На втором месте оказались популярные тропические курорты: Мальдивы, Багамы, Сейшелы, Доминикана и Маврикий, где клиенты сервиса потратили 147 миллионов рублей. А замыкает тройку лидеров Турция — там россияне приобрели туристические услуги на сумму 110 миллионов рублей.

В десятку лидеров также вошли Италия, Белоруссия, Франция, Испания, Египет, Таиланд и Венгрия.