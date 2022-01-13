Каникулы нового человека: пять отличий новогодних праздников от доковидных

Геосервис 2ГИС сравнил, что искали в крупных городах России в первые девять дней 2022 и 2020 годов, и выяснил, как нынешние новогодние праздники отличались от последних доковидных.

Медицина

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Один из главных сценариев использования 2ГИС — это выбор организаций в городе. По данным сервиса, в начале января 2022 года жители 15 российских миллионников в два раза чаще искали лаборатории, где можно сдать медицинские анализы, в сравнении с началом января 2020. В Москве и Санкт-Петербурге — даже в три раза чаще (на 191% и 216% соответственно). Столицы показали самый высокий рост поиска таких точек относительно других миллионников, на третьем месте — Волгоград, где такие услуги стали искать чаще на 130%.

Общепит

Пандемия изменила общепит. Теперь на новогодних каникулах варианты заказа готовой еды из ресторанов и кафе рассматривают на 75% чаще, чем это было раньше. В тройку миллионников, где поиск таких вариантов вырос больше чем на 120%, вошли Санкт-Петербург (+138%), Екатеринбург (+124%) и Нижний Новгород (+121%). В Москве прирост на 52%.

Примерно на 40% чаще стали искать рестораны — атмосферу заведений онлайн-заказом не передать. Наиболее заметный рост внимания к ресторанам отмечен в Нижнем Новгороде и Москве — более чем на 57% по сравнению с новогодними праздниками-2020.

Отдых

На 63% вырос поиск баз отдыха — пригородные просторы и раньше были доступнее зарубежных далей, но теперь стали едва ли не единственным вариантом для поездок. Больше всего интерес к базам отдыха на новогодних каникулах вырос в Уфе (на 238% за два года), меньше всего — в Москве (на 9%). Такой незначительный рост интереса к базам отдыха в Москве можно объяснить относительной доступностью перелётов из столицы, включая цены на авиабилеты по открытым международным направлениям.

На новогодних каникулах более востребованными, чем два года назад, стали оздоровительные SPA-комплексы, бани и сауны — поиск таких мест в миллионниках в целом вырос на 41%.

Туризм

Турагентства стали искать на 49% реже, чем два года назад. В частности, снизился интерес к агентствам, которые специализируются на внутреннем туризме, хотя здесь падение интереса меньше — лишь на 8%. С другой стороны, на 46% в миллионниках вырос поиск экскурсий по городу, пусть погода на прошедших новогодних праздниках не всегда располагала к пешим прогулкам.

На 23% вырос поиск гостиниц, а хостелы, напротив, стали искать чуть реже — на 3% по миллионникам в целом. Впрочем, в Москве и в хостелах небольшой прирост (+5%), в отличие от Петербурга ( 3%).

На 15% реже на каникулах искали сувенирные лавки, что может быть связано с общим сокращением турпотока.

Досуг

На новогодних каникулах в этом году на 15% чаще, чем в 2020 году, искали караоке. Особенно резко популярность таких заведений выросла в Самаре (+62%) и Петербурге (+51%). А в Нижнем Новгороде и Казани, наоборот, поиск таких мест сократился на 3% и 7% соответственно.

На 20% чаще жители миллионников стали бывать на праздниках в торговых центрах — по крайней мере, настолько выросло количество маршрутов до ТЦ. В то же время на 8% сократилось количество маршрутов до кинотеатров, часть из которых работают внутри ТРЦ.