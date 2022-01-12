Стоимость отдыха в Турции снизилась почти на 40%

Стоимость поездки на отдых в Турцию в декабре 2021 года снизилась на 36,4% по сравнению с месяцем ранее, в ОАЭ - на 11,1%, следует из данных Росстата.

"Стоимость поездки (с условием бронирования за месяц) на отдых в Турцию снизилась на 36,4%, в ОАЭ - на 11,1%", - говорится в документе.

По данным Росстата, стоимость услуг зарубежного туризма в декабре снизилась на 8,59% по сравнению с ноябрем. Экскурсионные туры по России подорожали на 1,3%, путевки в дома отдыха и пансионаты - на 1,2%. Услуги гостиниц и других мест проживания подорожали на 1,3%, в том числе отелей категории "три звезды" - на 4,9%, хостелов - на 0,7%. Проживание в однозвездочных и двухзвездочных гостиницах и мотелях стало дешевле на 0,3-1,4%.