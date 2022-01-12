Кипр смягчил правила въезда для туристов

Власти Кипра изменили правила въезда для иностранных туристов, в том числе для вакцинированных от коронавируса. О смягчении ковидных мер сообщает ТАСС со ссылкой на решение кабинета министров государства.

Согласно нововведениям, с 14 января все путешественники старше 12 лет, въезжающие в страну, вне зависимости от прививочного статуса обязаны иметь при себе отрицательные результаты молекулярного ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген к COVID-19. До вступления в силу новых правил все туристы, планирующие поездку на Кипр, должны проходить в стране вылета только молекулярное ПЦР-исследование.

Отдыхающим также напомнили, что обязанность прохождения повторного ПЦР-теста за свой счет по прибытии в кипрские аэропорты по-прежнему распространяется на всех пассажиров в возрасте 12 лет и старше независимо от их истории вакцинации. При этом отмечается, что средняя стоимость исследования в воздушных гаванях республики составляет от 15 до 19 евро (1,2-1,4 тысячи рублей) на человека.