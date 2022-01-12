В Таиланде задумали ввести курортный сбор с иностранцев

В правительстве Таиланда задумались о введении курортного сбора с иностранных туристов в размере 300 батов (около 670 рублей). Об этом пишет газета Bangkok Post со ссылкой на слова пресс-секретаря правительства королевства Тханакона Бунконгванчана.

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По его словам, средства будут направлены на развитие туристических направлений и страхование путешественников. Сбор планируется ввести с апреля 2022 года и включить его в стоимость авиабилетов.

При этом отмечается, что вопрос о взимании средств с отдыхающих, прибывающих в страну наземным транспортом, будет рассматриваться отдельно.