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2 часа назад

Российские авиакомпании в 2021 году увеличили пассажиропоток на 62%

Российские авиакомпании в 2021 году перевезли около 112 млн пассажиров, что на 61,85% больше, чем годом ранее. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина.

"Объем перевозок по всем направлениям составил около 112 миллионов пассажиров", - сказал он.

При этом объем внутренних перевозок по сравнению с 2019 годом вырос на 22% и составил 89 млн пассажиров, добавил Савельев.

По словам министра, в 2022 году объем субсидирования авиаперевозок составит рекордные 27,5 млрд рублей.

Новости путешествий,Виталий Савельев,Владимир Путин,Минтранс РФ,
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