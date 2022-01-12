Российские авиакомпании в 2021 году увеличили пассажиропоток на 62%

Российские авиакомпании в 2021 году перевезли около 112 млн пассажиров, что на 61,85% больше, чем годом ранее. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина.

"Объем перевозок по всем направлениям составил около 112 миллионов пассажиров", - сказал он.

При этом объем внутренних перевозок по сравнению с 2019 годом вырос на 22% и составил 89 млн пассажиров, добавил Савельев.