Российский турист в Таиланде рассказал, как попал в карантин за свой счет

В редакцию TourDom.ru обратился турист Владислав К., застрявший на Пхукете из-за положительного теста на ковид. Он с супругой и тремя детьми прилетел в Таиланд 21 декабря, обратный вылет был запланирован на 9 января. По требованию авиакомпании Etihad перед вылетом были сданы ПЦР-тесты, и у Владислава он дал положительный результат. Семья улетела, а турист был вынужден остаться на карантин в спецотеле со стоимостью номера 3000 бат (6700 руб.) в сутки.

Фото: TourDom TourDom

Владислав рассчитывал, что пребывание в отеле ему покроет страховка «Сбер Страхования». Пункт 5.3.6. полиса предполагает «проживание в гостинице до возможной транспортировки» с покрытием до 1000 долларов США, но надежды не оправдались – страховой случай наступает лишь при госпитализации, TourDom.ru уже писал об аналогичных случаях. Речь идет о согласованной позиции страхового сообщества: договариваться о бесплатном карантинном размещении туристов – задача властей стран, заинтересованных во взаимных поездках граждан.

В данном случае произошло недопонимание между туристом и страховой компанией на стадии заключения договора. Мы же хотим сделать акцент на том, что при выборе авиакомпании имеет смысл заранее ознакомиться с правилами перелета. Если бы перевозчик не требовал обязательной сдачи ПЦР-теста перед вылетом, семья туристов в полном составе могла бы вернуться домой и уйти на самоизоляцию в домашних условиях, сэкономив приличную сумму.