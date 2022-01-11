Раскрыты секреты обслуживания авиапассажиров первого класса

Бывшая стюардесса американских авиалиний Кэт Камалани рассказала о некоторых секретах обслуживания пассажиров первого класса самолета. Этим она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Бортпроводница рассказала, что перед каждым рейсом устраивалось собрание, на котором говорили, какие пассажиры будут находиться на борту самолета:

"Нам дается лист, где перечислены государственные деятели, знаменитости, владельцы премиальных карт перевозчика и другие люди. Также нас оповещают об аллергиях пассажиров и прочих ограничениях".

Девушка также напомнила о том, что необходимо заранее предупреждать об аллергиях и особенных предпочтениях в еде, поскольку на борт загружается уже готовая еда, и возможности заменить блюда нет.

Стюардесса отметила, что в большинстве случаев первый класс обслуживают более опытные члены экипажа, которые имеют право принимать серьезные решения.

"Они самые важные сотрудники на борту, но, конечно же, после пилотов",