"Здесь очень крутые пляжи": как россияне зимуют в теплых странах

Несмотря на преимущества русской зимы, многие россияне мечтают проводить холодные месяцы года в теплых краях, подальше от снега и морозов. Пандемия резко сократила число доступных россиянам зарубежных направлений, однако вместе с тем открыла для многих прелести удаленной работы, а значит, подарила шанс коротать дни, пускай даже и рабочие, на пляжах с белым песком под пальмами.

Фото: @stavsky_life @stavsky_life

Несколько путешественников рассказали «Ленте.ру», чем им запомнилась зимовка в разных странах, а также дали несколько практических советов, как организовать поездку в популярные страны.

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Черногория

Кристина и Руслан, путешествуют по России и Европе

Метеозависимым людям очень сложно проводить холодную зиму в Москве без солнца. Когда появилась возможность куда-то уехать, мы не задумываясь решили улететь в Черногорию. Во-первых, нам давно там хотелось побывать и поставить «галочку», пускай даже и зимой. Во-вторых, не нужно заморачиваться с визой — россияне могут находиться в стране по загранпаспорту в течение 30 дней.

Планировать путешествие мы начали недели за две, потому что сейчас вообще опасно что-то задумывать сильно заранее. Из всех городов остановились на Будве — здесь удобнее всего жить, и магазины практически в каждом доме. Жилье по привычке искали на Airbnb — на сайте есть отзывы и фотографии, по которым можно понять, подходят ли апартаменты для долгосрочной аренды (например, для длительного проживания и работы могут оказаться неудобными стол или стулья). Плюс хозяева почти всегда предлагают скидку.

За два дня до поездки в стране ввели запрет на перемещения между городами в выходные дни, также действовал комендантский час с 9 вечера до 5 утра. Мы не стали брать машину, а перемещались на общественном транспорте — в среднем поездка в соседний город обходилась в два-три евро. По этой же причине нам пришлось взять такси из аэропорта за 50 евро (4,5 тысячи рублей) — автобусного сообщения с городом нет, шаттлы не работали, а прилетали мы в воскресенье.

В итоге организация поездки с дополнительными покупками и сувенирами стоила около 200 тысяч рублей. Аренда квартиры — 36 тысяч рублей, билеты с пересадкой в Турции — 30 тысяч рублей, продукты — 40 тысяч рублей. Также мы несколько раз ели вне дома, когда ездили в другие города, получилось приблизительно 10 тысяч рублей.

@sweetyspring

Большая часть расходов была связана с пандемией. За два дня до нашего возвращения в Россию Турция выпустила обновление, что туристы обязаны предъявить ПЦР-тест по прилете (у нас была долгая пересадка в Стамбуле, и мы хотели выйти в город). В итоге стоимость анализов обошлась в 80 евро (7,2 тысячи рублей) на человека.

Через месяц появилось ощущение, что хочется вернуться в Москву и прогуляться по историческому центру — города в Черногории маленькие и заново отстроенные после землетрясения. Также было непривычно, что в европейских домах нет центрального отопления — в квартире было очень холодно, несмотря на работающий кондиционер. Приходилось кутаться в вещи и засыпать в носках. Парадоксально, но мы соскучились по теплу.

Тем не менее за этот месяц мы успели почерпнуть много хороших эмоций, насладиться свежим воздухом и получить заряд ярких впечатлений. Вроде бы четыре недели, но именно они помогли нам пережить остаток российской зимы.

Даже несмотря на большое количество дождей, Черногория богата на яркие краски — голубое небо, зелень, повсюду растут фрукты, а также ярко выраженный запах моря. Здесь много российских туристов, поэтому сфера обслуживания, конечно же, нацелена на русскоговорящую аудиторию. Даже если вы не знаете английского, в Черногории все равно будет очень комфортно.

Шри-Ланка

Тимур и Марьям, уехали с двумя детьми на зимовку в декабре

Шесть лет подряд мы постоянно зимуем в Азии — в Индии или Таиланде. Эту поездку мы планировали все лето, однако со страной мы определились только за две недели. Сейчас Шри-Ланка — практические единственная страна, куда можно прилететь без карантина и прочих ограничений из-за пандемии. Еще один плюс — визу можно продлить на шесть месяцев.

На первое время мы всегда арендуем жилье на пять-семь дней через Booking.com или Airbnb, а уже приехав на место, начинаем искать долгосрочные помещения. Вариантов здесь очень много — от самых бюджетных хижин до роскошных вилл. Такой способ занимает больше времени, однако существенно экономит бюджет и силы в дальнейшем.

Сейчас мы живем в Мириссе на большой вилле, вся ее аренда обошлась в 1,5 тысячи долларов. В ней четыре изолированных номера — мы занимаем один трехкомнатный, во втором живут наши друзья, а два других мы планируем сдавать в аренду. За жилье мы платим около 30-40 тысяч рублей.

В Азии очень хаотичное дорожное движение, поэтому пару дней необходимо привыкнуть к нему. Основные виды транспорта — байки, скутеры и мотоциклы. Чтобы чувствовать себя уверенно, перед поездкой лучше взять несколько уроков езды на двухколесном транспорте. Но на семью мы будем брать тук-тук — его аренда обойдется в 20 тысяч рублей в месяц (для сравнения: байк стоит вполовину дешевле).

Самое сложное в процессе подготовки — собрать все документы, закончить дела до отъезда и пройти врачей. В этом году я не успел решить проблему с зубами, теперь вторую неделю ищу на острове стоматолога. Такие моменты лучше решать в России, потому что не всегда за границей медицина доступнее и лучше.

Цены в кафе и ресторанчиках тут ниже, чем в России. Например, обед на всю нашу семью выходит в 500-700 рублей. Спасает размер блюд, особенно если брать местную еду, — одну порцию можно смело разделить между двумя людьми. Также тут дешевые шейки, смузи и соки — в среднем 50-100 рублей за напиток 200-400 миллилитров. В целом на питание вне дома можно закладывать по 1,5 тысячи рублей в день.

Если подсчитать все траты, то в месяц выходит примерно 100-150 тысяч рублей. Жилье — 30-40 тысяч рублей, аренда тук-тука — 20 тысяч рублей. Еда и продукты стоят примерно так же, как и в России. Например, сыр — 180 рублей за 400 граммов, рис — 165 рублей за килограмм, батон хлеба — 80 рублей, креветки — 550 рублей за килограмм, курица — 370 рублей за килограмм. Из фруктов (цена за килограмм): манго — 100-150 рублей, ананасы — 60 рублей, папайя — 30 рублей, авокадо — 200 рублей.

@etomaryam

Когда дети ложатся спать (в 9-10 часов вечера), у нас начинается самое плодотворное для работы время. Ночью мы можем спокойно и не отвлекаясь ни на что заниматься своими делами — разница часовых поясов с Уфой всего лишь полчаса, а с Москвой — 2,5 часа, поэтому она вообще не чувствуется. Днем же очень трудно заставить себя что-то делать — расслабляет жара и большое количество соблазнов, например, океан, где мы проводим все свободное время.

Что может смутить русского человека? Абсолютно все. Когда летишь в Азию, лучше сразу избавиться от всех предубеждений, потому что тут совершенно другие законы этики и быта. Например, в домах нет шкафов, потому что из-за влажности одежда быстро отсыревает. Также тут нет проточной воды, приходится покупать бутилированную воду или кипятить ее, а еще нужно ставить и менять газовые баллоны. Ко многим вещам приходится привыкать и переучиваться.

Когда постоянно сталкиваешься с живностью, это тебя уже не пугает. Здесь ходят огромные вараны величиной с руку, в дом забегают пауки больших размеров, под окном в четыре-пять утра кричат павлины. Еще постоянно заползают гекконы — в Азии они вроде домашних животных, в каждом доме их по 10 штук. Муравьи также среди неприятных гостей — стоит оставить небольшую крошку на кухне, и на следующий день их будут десятки.

На острове очень много русскоговорящих. Люди, которые привыкли зимовать в других странах, в этом году съезжаются на Шри-Ланку. По некоторым сразу заметно, где они привыкли пережидать зиму, — визуально они все отличаются. Также здесь много европейцев, гораздо больше, чем в других южно-азиатских странах, — сюда их притягивают классные серф-споты

Больше всего мы скучаем по гречке и семечкам, которых нет в азиатских странах, поэтому для всех зимовщиков это главный новогодний подарок. Курящие страдают из-за отсутствия сигарет — они тут очень дорогие и нередко даже идут как валюта. Кроме того, не хватает привычных молочных продуктов: творога или сырков.

Бали

Миша вдвоем с супругой и тремя маленькими детьми три месяца зимовали на острове

Мы всегда рассматривали для зимовки страны Юго-Восточной Азии, наверное, из-за общепринятого мнения, что там все дешевле, лучше климат, хорошая еда и фрукты. До этого мы несколько раз были в Таиланде, поэтому решили попробовать новое направление, а именно Бали. Правда, только потом начали выяснять моменты с визами, жильем и транспортом. Думал, что будет проще, но так не оказалось.

Билеты обошлись в 260 тысяч рублей на пятерых человек — младшая дочь могла лететь бесплатно. Я покупал их в июле, практически за полгода до поездки. Жилье выбирал по картинке и отзывам. Нас интересовали варианты, расположенные вблизи моря и пляжа, поэтому мы выбрали полуостров Букит — там самые красивые и живописные локации. Также сделали медицинскую страховку на детей, на взрослых решили сэкономить.

Жили мы в поселке в центре полуострова, который состоял из одноуровневых домиков, расположенных близко друг к другу, в 15 минутах езды до моря на машине. Дом с двумя спальнями и гостиной обошелся в 60 тысяч рублей в месяц.

С едой вышло разочарование — такое ощущение, что балийско-индонезийская кухня даже не азиатская, уж слишком много в ней фритюра и панировки. Поэтому в основном мы готовили сами или питались в ресторанах хорошего уровня, а также при отелях — там была европейская кухня. На еду в месяц уходило 70-100 тысяч рублей.

Таким образом, жилье обошлось в 60-80 тысяч рублей (мы жили в разных местах), аренда машины — 20-25 тысяч рублей, еда — 100 тысяч рублей. За три месяца мы потратили около миллиона рублей, и это со всеми расходами, включая билеты (также пришлось вылетать в Малайзию, чтобы продлить балийскую визу).

Минус Бали — слишком мало мест, где можно погулять пешком, нет никаких дорожек или пешеходных тротуаров. Дорожная инфраструктура в ужасном состоянии: чтобы разъехаться с другим автомобилем, нужно съезжать на обочину. На улицах не везде чисто, еще было немного тревожно из-за бродячих собак

Однажды я даже попал в ДТП: мы возвращались с пляжа, дети были вымотаны жарой и капризничали в машине. Я отвернулся, чтобы забрать у них планшет, и в этот момент притерся боком с машиной такси. Балиец сразу начал жаловаться, возмущался, что я во всем виноват, и требовал что-то срочно решать, так как босс его накажет. Я предложил уладить вопрос по страховке, однако он отказался и стал еще больше на меня напирать — и тут я понял, что начался стандартный местный развод.

@mishaprygunov

Вокруг уже собралась группа зевак, и, если бы приехала полиция, мне бы точно начали угрожать и вымогать деньги. Поэтому я сказал, что мне надо вернуться в машину, — сел за руль и сразу дал по газам. К счастью, попал в трафик, быстро проскочил на зеленый и уехал. Пару дней после этого я, конечно, очень волновался, но все обошлось. Царапина была совсем незаметная, а машина и так вся побитая.

Здесь нужно всегда держать ухо востро, так как местные постоянно обманывают туристов. Один раз я взял в аренду доску для серфинга, а когда возвращал, мне указали на трещину и сказали, что я ее сломал. При этом доска была вся старая, побитая, клееная-переклееная — тут уже сразу понятно, что разводят на деньги. Однако мне пришлось заплатить, просто чтобы от меня отстали

Зато на Бали можно много чего посмотреть: вулканы, пляжи, водопады, скалы. Однако купаться с детьми можно только в нескольких местах. Но сильные приливы и отливы на море — это идеальные условия для серферов.

Но если честно, в последнее время мне нравится снежная и морозная зима в России. Несмотря на то что Бали был крутым и полезным опытом для нас, ехать куда-то далеко с тремя детьми — настоящий геморрой. Как вспомню, так сразу отбивает все мысли о зимовке. К тому же сейчас вся организация выйдет еще дороже — виза на одного человека стоит 450 долларов (вне зависимости от возраста), плюс долгое оформление всех документов, билетов, тестов, еще и сидеть на карантине в отеле — я готов отказаться от зимовки и подождать годик-другой.

Арабские Эмираты

Максим, зимовал в Дубае с января по март

Отдыхать зимой в ОАЭ комфортнее всего. В Дубае не очень жарко, температура держится на уровне 20 градусов, и это очень удобно — утром можно ходить на пляж, а вечером — накинуть сверху что-то легкое и немного прогуляться.

Поездку я планировал за месяц, но решать все вопросы предпочел на месте. Когда я прилетел, то около месяца жил в нескольких отелях, пока подыскивал себе квартиру. Варианты на Airbnb оказались очень дорогими — около 300 тысяч рублей. Позже я узнал про аналог российского «Авито» — Dubizzle. Недвижимость там сдают местные, и относительно недорого, например, есть варианты за 70-90 тысяч рублей в зависимости от района. Свои двухкомнатные апартаменты с панорамными окнами я нашел за 150 тысяч рублей. Приятный бонус — здесь почти в любом доме есть тренажерный зал и бассейн (у меня он был на крыше).

Я всегда снимаю номер в отеле в новом для себя месте. Так ты можешь спокойно заниматься поиском квартиры, пока у тебя решен вопрос с ночлегом и питанием. В конце концов, ты даешь себе время просто понаслаждаться сервисом

В Дубае очень удобное передвижение. У каждого отеля дежурят водители официальных сервисов такси — у них одинаковый цвет, и стоит таксометр, поездку можно оплатить картой (цены чуть выше, чем в Москве). Я ездил практически каждый день, на транспорт уходило около 25 тысяч рублей в месяц.

Еда в фудкортах сильно отличается от российской, я бы не рекомендовал там есть. Питаться в ресторанах очень затратно, намного дороже, чем в российской столице. Цены на продукты в среднем выше, чем в Москве, в 1,5 раза — в итоге в супермаркетах я оставлял в месяц 60-75 тысяч рублей.

Я жил в Дубай Марина, а потом переехал в Бизнес-Бэй — в нем снимать жилье не советую. Район только строится и, несмотря на то что он в самом центре города, там пока мало инфраструктуры. Это были очень странные чувства — в одном месте ты видишь шедевры архитектуры, а в 10 метрах идет стройка

К Дубаю я привыкал около месяца, работать поначалу было очень трудно — куча соблазнов и много нового, все хотелось посмотреть и попробовать. На второй месяц я уже адаптировался и вернулся в свой привычный рабочий график.

За всю зимовку я скучал по петербургской погоде ровно один день. Спустя два месяца непрерывных солнечных дней я почему-то подумал, как было бы прекрасно, если бы ненадолго пошел дождь.

Доминикана

Николай, уехал на зимовку с семьей в ноябре

Доминикана была для нас самым легким вариантом, поскольку здесь не требуют ПЦР-тесты и не нужны QR-коды. К тому же я фотограф и работаю с туристами, а направление сейчас дико популярно среди россиян. Из главных минусов — здесь все очень дорого, однако все же не сравнить с Мальдивами или Дубаем.

Так как мы каждый год проводим зиму не в России, свое путешествие мы уже не планируем — просто знаем, что в любом случае куда-то уедем, остается лишь решить вопрос с направлением. Осенью определились, что это точно будет Доминикана. Билеты покупали за неделю до вылета, чартерный рейс обошелся в 85 тысяч рублей на троих. Но в следующий раз я точно не буду экономить на таких долгих рейсах — не работали телевизоры и плохо кормили.

В Доминикане можно находиться 30 дней по специальной туристической карточке. Дальше необходимо пойти в миграционный контроль и оформить визу, но многие советуют не заморачиваться и просто оплатить штраф при отъезде в аэропорту — его сумма около 100 долларов. Кроме того, тут нет таких санкций, как в Азии: депортации или дополнительных ограничений из-за просроченных документов.

@stavsky_life

Жилье мы пробовали искать через местных риелторов, но они смогли найти всего лишь пару вариантов и очень дорогих. При этом настойчиво продолжали предлагать одну и ту же квартиру примерно за тысячу долларов и запугивали, что лучше мы ничего не найдем. Наш бюджет был в пределах 700, однако нам пришлось взять апартаменты за 900 — мы нашли их самостоятельно по приезде.

В Доминикане арендодатели берут депозиты в размере месячной или двухмесячной платы за квартиру, причем жилье сдается на срок от полугода — если ты выезжаешь раньше, то депозит тебе никто не вернет

Цены на аренду транспорта тут тоже очень высокие. Например, если в Азии можно взять байк за 100 долларов в месяц, то тут выйдет 25 в сутки. При этом покупка поддержанного обойдется в 800 долларов. Но так как нас трое, мы планируем брать в аренду машину — это около 600-650 долларов в месяц.

Питаемся мы в основном дома. Во-первых, все нормальные места находятся от нас далековато, а во-вторых, здесь очень хорошие продукты, и стоят они дешевле, чем в России. За один поход в магазин мы оставляем в среднем по две-три тысячи рублей, это включая различные траты на сладкое и алкоголь, — этих запасов хватает дня на три-четыре.

Перед поездкой все знакомые пугали нас, что здесь очень опасно. Конечно же, это не крайне развитая и цивилизованная страна, я бы даже назвал ее «Доминиканской Африкой», так как тут есть настоящие районы гетто. Но чтобы обезопасить себя, нужно просто соблюдать стандартные меры предосторожности: не светить дорогими вещами и не ходить в темное время суток в подворотнях.

Что касается языка, в Доминикане больше распространен испанский, а не английский. Я его не знаю, поэтому переводил фразу в телефоне через переводчик и просто показывал людям, однако и тут столкнулся со сложностью — меня не понимал каждый второй. Позже мне объяснили, что многие местные не умеют читать. Поэтому теперь меня выручает голосовой перевод

Сначала мне говорили, что тут есть тарантулы, однако, как оказалось, это были птицееды, которые не опасны для человека. А вообще правила простые: увидел — обойди. Еще нам советовали закрывать окна на ночь, чтобы никто не залетел, хотя, как мне кажется, это больше касается бытовых ситуаций. До того как мы приехали, в нашем поселке произошла кража — сейчас охрана усилена, сотрудники постоянно обходят периметр и границы домов.