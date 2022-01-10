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2 часа назад

Таиланд откроет три новые провинции для туристов

Центр управления ситуацией с COVID-19 (CCSA) в Таиланде принял решение открыть три новых провинции для туристов с 11 января 2022 года. Об этом сообщает TAT News.

Таиланд откроет три новые провинции для туристов
Фото: ShutterstockShutterstock

Так, в рамках программы «Песочница» путешественники смогут отдохнуть в провинциях Краби, Пханг-Нга и Сураттхани (для туристов откроются острова Самуи, Пханган и Ко Тао — материковая часть региона будет по-прежнему закрыта).

Отмечается, что правила въезда в королевство не меняются. Прибывающие обязаны предоставить сертификат о вакцинации, результаты тестирования на коронавирус, квитанцию с предоплатой отеля, а также результаты двух ПЦР-тестов, которые нужно сдать непосредственно на курорте.

Ранее в декабре специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали стоимость отдыха на Пхукете. Цены на путевки начинаются от 103 тысяч рублей для одного туриста. При этом тур в пятизвездочную гостиницу высокого уровня с авиабилетами обойдется от 255 до 300 тысяч рублей.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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