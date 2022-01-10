У вернувшейся из Египта россиянки выявили омикрон-штамм

Омикрон-штамм коронавируса выявили у жительницы Оренбургской области, которая вернулась из Египта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
Как отметили в ведомстве, пациентка вернулась из Египта. а с 4 января 2022 года она и ее семья находятся в строгой изоляции в домашних условиях под постоянным наблюдением врачей.
Клинических проявлений у россиянки нет. Кроме того, она прошла полный курс вакцинации, уточнили в региональном Минздраве.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн предрек рекордную заболеваемость COVID-19 в стране из-за омикрона. По его словам, с приходом нового штамма коронавируса при правильном диагностировании Россию ждет увеличение числа заболевших. Также из-за омикрона количество выявленных случаев COVID-19 может превысить 100 тысяч ежесуточно.