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4 часа назад

У вернувшейся из Египта россиянки выявили омикрон-штамм коронавируса

Омикрон-штамм коронавируса выявили у жительницы Оренбургской области, которая вернулась из Египта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

У вернувшейся из Египта россиянки выявили омикрон-штамм
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как отметили в ведомстве, пациентка вернулась из Египта. а с 4 января 2022 года она и ее семья находятся в строгой изоляции в домашних условиях под постоянным наблюдением врачей.

Клинических проявлений у россиянки нет. Кроме того, она прошла полный курс вакцинации, уточнили в региональном Минздраве.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн предрек рекордную заболеваемость COVID-19 в стране из-за омикрона. По его словам, с приходом нового штамма коронавируса при правильном диагностировании Россию ждет увеличение числа заболевших. Также из-за омикрона количество выявленных случаев COVID-19 может превысить 100 тысяч ежесуточно.

Новости путешествий,Анатолий Альтштейн,Минздрав РФ,
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