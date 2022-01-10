Куда россияне хотят попасть в 2022 году

Ozon Travel предложил участникам опроса помечтать, куда бы они отправились, имея ваучер на бесплатный перелет? Выяснилось, что большая часть респондентов желает поехать в Италию, Турцию и на Мальдивы. Согласно результатам опроса, поездку в Европу, Австралию или США в два раза чаще выбирают жители столицы. В то время как туристы из регионов чаще голосуют за Египет (4%), ОАЭ (4%) и Аргентину (2%).

Женщины чаще собираются в Турцию, в то время как мужчины выбирают поездку в Эмираты или Китай.

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Люди в возрасте 18-30 лет больше всего хотят посетить США, причем мужчины чаще, чем женщины (7% против 2%). Есть и те, кто мечтает поехать в Южную Корею и Японию, но их всего 4%. Такой интерес можно объяснить популяризацией азиатской поп-культуры — музыки, сериалов, книг.

При этом возрастная группа 40+ не интересуется азиатскими странами вообще. Эти туристы традиционно отдают предпочтение Европе (в основном Италии и Испании) и Таиланду. Также они чаще других выбирают Турцию и Грецию. Поскольку можно совмещать пляжный и экскурсионный отдых.

Премиальный отпуск привлекает людей в возрасте 50+, самые популярные направления: Мексика, Сейшелы и Швейцария.

В большинстве случаев путешествие мечты предполагает перелет. Важными факторами для туристов оказались: прямой рейс (71%), удобное время вылета (47%) и возможность выбрать место в самолете (32%). Молодые люди чаще озабочены выбором типа питания на борту, а путешественники пожилого возраста волнуются об удобном расположении аэропорта.

На билеты «туда-обратно» внутри страны, в расчете на одного человека путешественники готовы потратить от 15 до 40 тысяч рублей. Женщины в среднем надеются уложиться в сумму 25 тысяч, а мужчины — 40. На билеты за границу, в расчете на одного человека туристы готовы потратить около 55 тысяч рублей.

Значительная часть опрошенных взяла бы с собой в поездку супруга или партнера, почти треть поедет с детьми, остальные хотят отдохнуть с компанией друзей или в одиночестве.

Большинство респондентов хотело бы отправиться в путешествие мечты летом, и лишь для 9% опрошенных время года не так важно. Весна и осень тоже привлекательны для туристов. Но и зимний отдых остается долгожданным у 11% участников опроса.

Многие туристы мечтают отправиться туда, где не были ранее. Вот только новизна сама по себе не привлекает их. По данным опроса, путешественники ранее не посещали место мечты из-за высокой цены на билеты (31%), неподъемной стоимости проживания (20%), пандемии (19%), отсутствия времени (15%) и сложностей с получением визы (6%).