Страх уходит с улиц: репортаж корреспондента "РГ" из Алма-Аты

Аэропорт "Алматы" пока закрыт для прилета и вылета гражданских рейсов. На взлетку приземляются только транспортники Ил-76, которые доставляют в республику военнослужащих ОДКБ и технику. Чтобы попасть на территорию аэропорта, нужно миновать несколько кордонов, на которых стоят казахские и российские военные. Возле блокпостов выстраиваются очереди из мужчин, женщин, детей. Люди с чемоданами, баулами, рюкзаками показывают паспорта, после чего их пропускают на территорию аэродрома. Это российские граждане, которые в силу различных обстоятельств оказались в Алма-Ате и теперь не могут выбраться в Россию.

В основном люди прилетели в город на зимние каникулы. Кто-то приехал навестить родственников, кто-то покататься на горных лыжах. Под Алма-Атой есть несколько неплохих горнолыжных трасс.

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Для всех стало шоком, когда в мирном и гостеприимном городе внезапно появились толпы бесчинствующих вандалов. "По ночам была стрельба, связи с домом нет никакой. Магазины в основном все закрыты, а те, которые работали, принимали только наличку, а у нас все деньги на карточке", - рассказала россиянка Юлия Каменщикова.

По ее словам, они сидели дома, боясь лишний раз показаться на улице. "Мы чисто случайно узнали, что российские военные формируют вывозные рейсы из Алма-Аты, позвонили в консульство, и нам подтвердили, что мы можем улететь домой", - сказала Юлия.

Девушка уточнила, что она в первый раз полетит на военно-транспортном самолете, и это для нее будет настоящий квест.

По словам другого пассажира рейса Алексея Фролова, он с женой и детьми приехал в Алма-Ату покататься на горных лыжах. "Когда начались эти события, мы сидели в гостинице. Было очень страшно именно за детей, они у нас маленькие, и им сложно было объяснить, почему на улице грохот и стрельба и когда мы поедем домой. Я позвонил на "горячую линию" посольства, мне сказали, что российские военные организовали вывозные рейсы, я сразу записался", - рассказал Алексей.

Перед вылетом все пассажиры прошли досмотр, а после на автобусах их доставили к самолету. Для того чтобы в самолет поместилось больше людей, экипаж установил по центру дополнительные ряды кресел. Летчики помогали пассажирам подняться с чемоданами по рампе. Для всех россиян это был первый опыт полета на Ил-76. Многие пассажиры на память записывали видео на телефон или делали селфи. Все были единодушны в том, что самолет не совсем привычный, но, по словам эвакуируемых, стоит потерпеть несколько часов, чтобы в итоге попасть домой.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России из Казахстана уже доставили 1461 гражданина РФ. 9 января в Москву военными бортами прилетели 1422 россиянина, еще 14 российских спортсменов военные доставили в Екатеринбург.

Ранее в Россию привезли 25 туристов-горнолыжников.

Сама Алма-Ата в первые дни этого года напоминала город-призрак. Не работал общественный транспорт, по улицам изредка проезжали машины, жителей на улицах было очень мало. Многие сидели по домам и выходили в город только в случае крайней необходимости. Во многих магазинах выбиты стекла. Пострадали от мародеров магазины, торгующие мобильными телефонами, ноутбуками, золотом. В одном из гипермаркетов, пострадавших от мародеров, рассказали, что вандалы вырывали брусчатку и этими камнями разбивали стекла, чтобы попасть внутрь.

В самом магазине приходится ходить по ковру из битых стекол. Видно, что грабители охотились в основном за оргтехникой, а также повсеместно вскрывали кассы, чтобы добыть наличность.

10 января в магазины Алма-Аты поступили большие партии хлеба. Жители отмечают, что проблема с его дефицитом решена

Буквально по соседству находятся полностью разворованный павильон одного из крупных мобильных операторов и целехонький бутик одежды.

Редкие прохожие, с кем удалось поговорить, рассказывают, что в жизни не переживали такого сильного страха.

"В основном мародеры работали по ночам. Стрельба, грохот разбитых стекол, громкие крики - это мы слушали на протяжении нескольких ночей. Считай, нормально не спали, боялись", - рассказывает одна из жительниц города Виолетта.

По ее словам, магазины в городе не работали и, чтобы найти продукты, приходилось пройти несколько кварталов. Кроме того, жители Алма-Аты привыкли при расчетах пользоваться банковскими карточками и наличности не держали. Поле того как был отключен интернет, купить продукты по карте стало невозможно. Банкоматы в основном были разграблены, а в тех, которые работали, быстро закончилась наличка.

"В том магазине, где нас знали, согласились продавать продукты в долг, завели специальную книгу, где учитывается, сколько продуктов и на какую сумму мы набираем. Надеюсь, что скоро все наконец закончится", - рассказала местная жительница.

Все жители Алма-Аты, с которыми удалось пообщаться, радуются тому, что в город ввели миротворческий контингент ОДКБ. "С вашими ребятами спокойнее как-то, думаю, это поможет нам побыстрее вернуться к мирной жизни, все уже устали от этой неопределенности и от чувства постоянного страха. Уверена, что с приходом миротворцев в городе снова будет порядок", - рассказала алмаатинка Айгуль.

Тем временем

Мирная жизнь на улицы Алма-Аты постепенно возвращается. Вчера в городе появились инкассаторские машины для пополнения банкоматов и заработали терминалы для оплаты мобильной связи. В крупных торговых точках Алма-Аты возобновлен прием банковских карт для оплаты товара. А вот маленькие магазины по-прежнему принимают только наличные. Людей в магазинах пока не так много. В утренние часы наблюдалось скопление у прилавков с хлебом.

Вчера в магазины Алма-Аты поступили большие партии хлеба. Жители отмечают, что проблема с его дефицитом решена. А вот распоряжение торговым точкам Алма-Аты о запрете продажи алкогольной продукции сохранит свою силу до 19 января. Объявление об этом вывешено в супермаркетах города. Полки, где ранее были представлены алкогольные напитки, остаются пустыми.

Вчера стало известно, что авиакомпания S7 возобновила продажу авиабилетов на все собственные рейсы в Казахстан, а также на совместные рейсы по маршруту Москва - Нур-Султан и обратно. В свою очередь авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновит рейсы в Казахстан с 14 января.

Подготовил Иван Петров

Мнение

Казахстан был в шаге от гражданской войны

- Ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан был своевременным и, пожалуй, единственным решением, позволившим стабилизировать ситуацию в республике. Если бы не это решение, обстановка, я думаю, развивалась бы по крайне неблагоприятному сценарию. Казахстан был бы погружен в масштабную гражданскую войну.

События там, считаю, должны быть интерпретированы, как в свое время интерпретировали события 11 сентября 2001 года. То есть это атака на Казахстан международных террористов. Реакция - соответствующая. На обращение президента республики главы стран - членов ОДКБ отреагировали мгновенно, благодаря в первую очередь президенту России Владимиру Путину. Коллеги поддержали нашу позицию, было принято коллективное решение о стабилизации ситуации в Казахстане.

Введенные туда миротворческие силы ОДКБ не участвуют в силовых акциях. Занимаются только охраной особо важных объектов. Их ввод в республику придал уверенности руководству Казахстана и местным силовикам, которые уже наводят в республике порядок. То есть это стало мощным жестом военно-политической поддержки.

Очевидно, что присутствие воинского контингента ОДКБ в Казахстане продлится столько, сколько будет необходимо для полного контроля над ситуацией. По разным оценкам, это может быть месяц или несколько больше - события покажут.

Не надо забывать, что события в Казахстане произошли накануне переговоров по гарантиям безопасности России. Если бы ситуация в Казахстане развивалась по неблагоприятному сценарию, это ослабило бы переговорную позицию Москвы. Безусловно, есть внешние заинтересанты, которые были готовы воспользоваться тем, что происходило в Казахстане, для организации нестабильности по периметру границ РФ.

Масштаб беспорядков показывает, что за спинами протестующих с экономическими лозунгами быстро возникли вооруженные и хорошо обученные боевики. Например, события в Алма-Ате однозначно свидетельствуют, что это был вооруженный мятеж с четко определенными целями и объектами атаки. Обычные протестующие не способны эффективно противостоять органам безопасности и правоохранительным структурам. В боестолкновениях однозначно участвовали международные террористы.

Подготовил Юрий Гаврилов

Глазами очевидца

Жительница Алма-Аты рассказала о страшных событиях начала 2022 года

Эту женщину зовут Татьяна. Она русская, но более 40 лет живет в казахстанской Алма-Ате и очень любит этот прекрасный город. Поэтому с неподдельной болью говорит о недавних событиях там. Вот что Татьяна рассказала о страшных днях начала января 2022-го. Свое послание она записала и отправила нам по мессенджеру в момент, когда в Алма-Ате как раз работал интернет-мессенджер. А он пока в городе включается эпизодически и ненадолго.

Первое ее впечатление - по родной Алма-Ате словно огненный смерч пронесся.

"Вкратце расскажу, что произошло у нас. С 1 января были подняты цены на сжиженный газ. Это вызвало недовольство жителей Казахстана, особенно в западных регионах, поскольку это для них очень важно. Люди вышли на мирные митинги, добивались понижения цен, выдвигали другие экономические требования. Президент их услышал.

Правительство подало в отставку. Цены на газ вернули в прежние размеры. При этом беспорядков не было - люди мирно стояли на площадях, выражали свое мнение. Местная полиция в это не вмешивалась, никого из митингующих не трогала.

Но вдруг в Казахстане появились террористы. Вернее, они уже были засланы сюда. Кроме того, похоже, были еще "спящие" ячейки по всей республике, которые только ждали сигнала, чтобы приступить к действиям. И вот эти террористы плюс члены "спящих" ячеек объединились, и начались погромы, грабежи, мародерство, издевательства.

Судя по тому, что людей убивали жестоким образом, полицейских раздевали и забирали форму, отрезали военным головы, - все это почерк игиловцев (члены запрещенной в РФ террористической организации. - Прим. ред).

Страшное было зрелище. Толпы разъяренных, с нечеловеческим, стеклянным взглядом людей проносились по улицам нашего красивого города Алма-Ата и крушили все подряд.

Выворачивали светофоры, разбивали витрины всех магазинов, банков. Грабили банкоматы, магазины - ЦУМ, "Мега", "Сулпак", "Технодом", сеть "Магнумов", ювелирные магазины и магазины мобильной связи - все было разграблено.

Словно смерч проносился по городу. В основном это шло по улицам Тулеби, Абая, Раимбека.

Но началось с новой площади (так старожилы Алма-Аты по старинке называют центральную площадь города. - Прим. ред.) Там уничтожили офисы всех находящихся в Алма-Ате телеканалов - не только "Мир", но наших казахстанских. Их разгромили, сожгли и затопили.

Бандиты захватили акимат, подожгли его. Дважды пытались захватить телевышку "Коктобе". Захватили аэропорт, блокировали железнодорожные вокзалы. Штурмовали здание МВД, департамент пограничников… В общем - ключевые правительственные и властные структуры.

Террористы были вооружены. Некоторые имели рации, то есть работали по транкинговой связи. Нам на второй день выключили интернет. Было очень страшно. Раздавались выстрелы, весь город был в дыму и огне.

Пожарные выезжали, но их машины бандиты уничтожали. Делали набеги на машины скорой помощи, не давали проезда, блокировали какие-то медцентры типа горбольницы №7, куда пытались доставить раненых.

Это все было явно продумано, подготовлено. Они застали всех врасплох.

Но когда еще шли митинги на западе Казахстана, часть полиции из Алма-Аты туда перебросили. Получилось, что наш город не был полноценно защищен.

Все это очень горький урок. В первую очередь - для правительства Казахстана.

Моя семья переждала погромы дома. Хорошо, что был запас продуктов и мы накануне сняли наличные деньги - как чувствовали, что банкоматы не будут доступны. В Алма-Ате работал только находящийся в Нур-Султане телеканал "Хабар". Все остальные не вещали. Как я уже сказала, алма-атинские были разбиты и уничтожены.

Если вы где-то услышите, что полицейские на стороне бандитов, - все это неправда. Их били и убивали, а чужую форму использовали, чтобы людей ввести в заблуждение.

Вообще, как поняла, верить можно только информации наших официальных источников. А не западных, ведь явно по их методикам все это происходило.

Правильно, что ввели миротворцев ОДКБ. Жители Алма-Аты это решение поддерживают. Тем более никто не ждет, что миротворцы на танках будут ездить по городу и стрелять. Для того, чтобы обезвреживать террористов, нужны силы.

А посты ОДКБ расставили по самым главным "точкам", они охраняют важные объекты. С террористами они не воюют. Поэтому будьте спокойны: никто из мальчишек других государств у нас не погибнет.

10 января в нашей республике день траура. Скоро представят новое правительство. Верю, что у нас все будет хорошо. Что Казахстан и моя любимая Алма-Ата восстановятся".