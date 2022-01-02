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2 часа назад

Россияне рассказали, куда отправятся в 2022 году

Россияне рассказали, куда они хотят отправиться в путешествие в 2022 году. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые поступили в редакцию "Ленты.ру".

По результатам исследования, 86 процентов опрошенных планируют больше путешествовать в новом году, 77 процентов из которых хотели бы отправиться за границу.

Так, самым привлекательным зарубежным направлением стала Франция — она набрала 6,7 процента голосов.На втором месте оказались Мальдивы — 5,6 процента, США — 5 процентов, остров Бали и Таиланд — по 4 процента.

Лидером среди российских мест стал Байкал — его хотят увидеть 19 процентов участников опроса. На Камчатке планируют побывать 15 процентов, на Алтае — 13,6 процента. Популярными направлениями также оказались Карелия — 8,4 процента, Сочи и Крым — по 7,5 процента.

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