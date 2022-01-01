Менеджер молодежной сборной Чехии заявил, что его подопечные не виноваты в снятии с рейса

«Мы прибыли в аэропорт Калгари примерно за 3 часа. Наши игроки поехали покупать сувениры из Канады, а некоторые из них позвонить своим семьям домой. Напротив, мы видели, как российские спортсмены сидели в баре. Я заранее предупредил ребят, что они должны носить в аэропорту маски. Потом мы сели в самолет и в этот момент заметили, что некоторые члены российской команды явно не соблюдают эпидемические правила, и, вероятно, в этом сыграл свою роль алкоголь. Один из них даже курил перед посадкой в самолет. Некоторые из пассажиров жаловались на поведение русских, и поэтому экипаж эвакуировал весь самолет. После чего сказали, что сборные Чехии и России будут высажены с рейса», - приводит слова Черны isport.blesk.cz.