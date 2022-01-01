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4 часа назад

Менеджер молодежной сборной Чехии заявил, что его подопечные не виноваты в снятии с рейса

Виновными, по его словам, являются только россияне.

Менеджер молодежной сборной Чехии заявил, что его подопечные не виноваты в снятии с рейса
Фото:  IIHF.COM IIHF.COM

Менеджер молодежной сборной Чехии Отакар Черны рассказал о снятии их с россиянами рейса в канадском аэропорту.

«Мы прибыли в аэропорт Калгари примерно за 3 часа. Наши игроки поехали покупать сувениры из Канады, а некоторые из них позвонить своим семьям домой. Напротив, мы видели, как российские спортсмены сидели в баре. Я заранее предупредил ребят, что они должны носить в аэропорту маски. Потом мы сели в самолет и в этот момент заметили, что некоторые члены российской команды явно не соблюдают эпидемические правила, и, вероятно, в этом сыграл свою роль алкоголь. Один из них даже курил перед посадкой в самолет. Некоторые из пассажиров жаловались на поведение русских, и поэтому экипаж эвакуировал весь самолет. После чего сказали, что сборные Чехии и России будут высажены с рейса», - приводит слова Черны isport.blesk.cz.

Напомним, что молодежный чемпионат мира по хоккею 2022 года был отменен из-за положительных тестов на коронавирус в сборных США, Чехии и России.

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