Россияне лидировали по турпотоку на Кубу в 2021 году

«Нужно отметить, что открытие границ и увеличение турпотока прежде всего связано с тем, что Куба провакцинировала практически 100 процентов своего населения в возрасте от двух лет. Только благодаря этому стало возможным приглашать туристов со всего мира», — считает Мгеладзе.