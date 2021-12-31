Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Россияне лидировали по турпотоку на Кубу в 2021 году

Россияне заняли лидирующую позицию по туристическому потоку на Кубу. Об этом сообщила генеральный консул России в Гаване Нана Мгеладзе, пишет ТАСС.

Россияне лидировали по турпотоку на Кубу в 2021 году
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, россияне стали самой многочисленной категорией туристов, посетивших республику в 2021 году, — по данным Национального центра статистики и информации Кубы, к декабрю на остров приехала 131 тысяча путешественников из России. На втором месте граждане Канады — 33 тысячи человек.

«Нужно отметить, что открытие границ и увеличение турпотока прежде всего связано с тем, что Куба провакцинировала практически 100 процентов своего населения в возрасте от двух лет. Только благодаря этому стало возможным приглашать туристов со всего мира», — считает Мгеладзе.

Генеральный консул также отметила, что, несмотря на урегулирование ситуации с коронавирусом на Кубе, всем путешественникам настоятельно рекомендуется оформлять медицинские страховки.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители