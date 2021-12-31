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4 часа назад

Россияне перед Новым годом застряли в аэропорту и обратились в прокуратуру

Россияне перед Новым годом застряли в аэропорту и обратились в прокуратуру
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пассажиры самолета из Екатеринбурга в турецкую Анталью обратились в транспортную прокуратуру из-за длительной задержки рейса, пишет E1.ru.

Самолет должен был вылететь в 06:30 в четверг, 30 декабря. Рейс несколько раз переносили, в итоге время ожидания превысило сутки. Как уточнили россияне, перед Новым годом они застряли в екатеринбургском аэропорту Кольцово и ждут вылета. За все время, по словам пассажиров, горячее питание им предоставили только один раз, некоторым удалось отдохнуть в гостинице. Люди не владеют информацией и местонахождении своего багажа.

Пассажиры авиакомпании Azur Air пригласили в воздушную гавань сотрудника транспортной прокуратуры и написали заявления. Представители авиаперевозчика уточнили, что борт вылетит в ближайшее время.

Ранее пассажир самолета, следовавшего из Хабаровска в Мирный (Республика Саха — Якутия), был задержан сотрудниками полиции после неудачной шутки о минировании.

Новости путешествий,Аэропорт Кольцово,Генпрокуратура РФ,
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