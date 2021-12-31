Россияне перед Новым годом застряли в аэропорту и обратились в прокуратуру

Самолет должен был вылететь в 06:30 в четверг, 30 декабря. Рейс несколько раз переносили, в итоге время ожидания превысило сутки. Как уточнили россияне, перед Новым годом они застряли в екатеринбургском аэропорту Кольцово и ждут вылета. За все время, по словам пассажиров, горячее питание им предоставили только один раз, некоторым удалось отдохнуть в гостинице. Люди не владеют информацией и местонахождении своего багажа.