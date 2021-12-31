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1 час назад

Места на планете, где не работает гравитация

Сила гравитации позволяет Земле вращаться вокруг Солнца и удерживает все на поверхности планеты. Именно благодаря этой силе идет дождь, происходят приливы и отливы океанов. Тем не менее на планете существуют места с гравитационной аномалией. Подробнее — в материале "Рамблера".

Места на планете, где не работает гравитация
Фото: Dave59/wikimedia.orgDave59/wikimedia.org

Гора Арагац

На границе Турции и Армении есть гора Арагац, куда ежегодно съезжаются толпы путешественников. Всех их привлекает удивительное антигравитационное явление. Если выключить двигатель машины на трассе у подножия Арагаца, автомобиль поедет в гору. Если пытаться подняться в гору, не будет чувства усталости, а спускаться, наоборот, будет тяжело.

Магнитный холм в Канаде

В этом странном месте как-то по-иному действует сила притяжения. Все автомобили, едущие по дороге близ холма, начинают совершенно беспричинно двигаться наверх. Это свойство было обнаружено в 30-х годах прошлого века с появлением первых машин. Местные уверены, что все дело в особом строении склона.

Золотой валун в Мьянме

Величественный камень, покрытый золотом, уже 2500 лет бросает вызов гравитации. Он висит над пропастью буквально на волоске. По всем законам гравитации он должен был давно сорваться в пропасть. Контактная площадь валуна слишком мала, но при этом за все время ни одна природная стихия не смогла нарушить его равновесие.

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