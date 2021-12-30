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3 часа назад

Многодетная семья застряла в аэропорту из-за задержки рейса и оголодала

Многодетная семья из Великобритании застряла в аэропорту Турина на 12 часов из-за задержки рейса и пожаловалась на отсутствие «нормального» питания. Об этом сообщает Mirror.

Многодетная семья застряла в аэропорту и оголодала
Фото: Bernd Weißbrod / Globallookpress.comBernd Weißbrod / Globallookpress.com

Уточняется, что Холли Шелдон (Hollie Sheldon) возвращалась вместе с мужем и четырьмя детьми после отпуска на горнолыжном курорте в Италии. Однако незадолго до вылета ей пришло оповещение, что их рейс в Манчестер задерживается из-за технических проблем. В итоге вылет откладывали еще несколько раз, общее время ожидания составило 12 часов.

По словам Холли, в связи с задержкой туроператор предоставил им ваучеры на питание, которые действовали только в одном кафе.

«В нем не было никакого выбора, мне пришлось заплатить за обед из собственных денег, а наши дети оголодали», — возмутилась она.

Пассажирка также пожаловалась, что ни в одном кафе аэропорта не было возможности купить еду без глютена. «У моего сына непереносимость глютена. Я не знала, где искать для него подходящее питание», — отметила Шелдон.

Ранее в сентябре пассажир купил билет в первый класс поезда, следовавшего из Бирмингема в Эдинбург, и пожаловался на питание. Мужчина приобрел билет по более дорогому тарифу, понадеявшись на высокий уровень сервиса. Однако вместо обещанного обеда путешественнику принесли один тост, чашку чая и хлопья с молоком.

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