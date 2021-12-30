Стюардессы нарядились в колпаки и новогодние свитера

В канун праздников бортпроводницы сменили свою привычную униформу на новогоднюю, чтобы порадовать других членов экипажа и пассажиров. Стюардессы нарядились в колпаки Санта-Клауса и рождественские свитера. Кто-то в качестве украшения повесил на шею гирлянды, а на ноги надел веселые носки с оленями.
Бортпроводницы шутят, что Санта-Клаус доставляет подарки на бизнес-джете, и что самолеты взлетают с помощью волшебных оленей.
"На самом деле мне нужно второе ожерелье, назовите меня "Рудольф" и прикрепите к носу самолета для посадки и взлета", — написала стюардесса из Лос-Анджелеса Кэндис (@kiencandace) в своем Instagram-аккаунте.
Однако некоторым приходится проводить рождественскую ночь не со своей семьей, а в небе или в ожидании рейса в аэропорту или отеле. По словам стюардессы Сианы (@popplesmurf), многим ее коллегам это время дается тяжело:
"Сейчас это тяжелая работа. В ней все еще есть свои хорошие и удивительные моменты, но это сложно".
Тем не менее, бортпроводницы призвали не отчаиваться, если праздники приходится справлять в одиночестве и если кажется, что все плохо.