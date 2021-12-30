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4 часа назад

Стюардессы нарядились в колпаки и новогодние свитера

В канун праздников бортпроводницы сменили свою привычную униформу на новогоднюю, чтобы порадовать других членов экипажа и пассажиров. Стюардессы нарядились в колпаки Санта-Клауса и рождественские свитера. Кто-то в качестве украшения повесил на шею гирлянды, а на ноги надел веселые носки с оленями.

1/8 В канун праздников бортпроводницы сменили свою привычную униформу на новогоднюю, чтобы порадовать других членов экипажа и пассажиров.
Фото: @courtneato
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2/8 Стюардессы нарядились в колпаки Санта-Клауса и рождественские свитера.
Фото: @popplesmurf
3/8 Кто-то в качестве украшения повесил на шею гирлянды, а на ноги надел веселые носки с оленями.
Фото: @amanda_kingxx
4/8 Бортпроводницы шутят, что Санта-Клаус доставляет подарки на бизнес-джете, и что самолеты взлетают с помощью волшебных оленей.
Фото: @skyhighsavy
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5/8 "Санта действительно использует частный самолет для доставки всех подарков".
Фото: @lolo3524
6/8 "На самом деле мне нужно второе ожерелье, назовите меня "Рудольф" и прикрепите к носу самолета для посадки и взлета".
Фото: @kiencandace
7/8 Однако некоторым приходится проводить рождественскую ночь не со своей семьей, а в небе или в ожидании рейса в аэропорту или отеле.
Фото: @irmina__t
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8/8 Многим это время дается тяжело.
Фото: @cris_simoes_silva

Бортпроводницы шутят, что Санта-Клаус доставляет подарки на бизнес-джете, и что самолеты взлетают с помощью волшебных оленей.

"На самом деле мне нужно второе ожерелье, назовите меня "Рудольф" и прикрепите к носу самолета для посадки и взлета", — написала стюардесса из Лос-Анджелеса Кэндис (@kiencandace) в своем Instagram-аккаунте.

Однако некоторым приходится проводить рождественскую ночь не со своей семьей, а в небе или в ожидании рейса в аэропорту или отеле. По словам стюардессы Сианы (@popplesmurf), многим ее коллегам это время дается тяжело:

"Сейчас это тяжелая работа. В ней все еще есть свои хорошие и удивительные моменты, но это сложно".

Тем не менее, бортпроводницы призвали не отчаиваться, если праздники приходится справлять в одиночестве и если кажется, что все плохо.

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