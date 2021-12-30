Стюардессы нарядились в колпаки и новогодние свитера

В канун праздников бортпроводницы сменили свою привычную униформу на новогоднюю, чтобы порадовать других членов экипажа и пассажиров. Стюардессы нарядились в колпаки Санта-Клауса и рождественские свитера. Кто-то в качестве украшения повесил на шею гирлянды, а на ноги надел веселые носки с оленями.

1/8 В канун праздников бортпроводницы сменили свою привычную униформу на новогоднюю, чтобы порадовать других членов экипажа и пассажиров. Фото: @courtneato Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Стюардессы нарядились в колпаки Санта-Клауса и рождественские свитера. Фото: @popplesmurf 3/8 Кто-то в качестве украшения повесил на шею гирлянды, а на ноги надел веселые носки с оленями. Фото: @amanda_kingxx 4/8 Бортпроводницы шутят, что Санта-Клаус доставляет подарки на бизнес-джете, и что самолеты взлетают с помощью волшебных оленей. Фото: @skyhighsavy Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 "Санта действительно использует частный самолет для доставки всех подарков". Фото: @lolo3524 6/8 "На самом деле мне нужно второе ожерелье, назовите меня "Рудольф" и прикрепите к носу самолета для посадки и взлета". Фото: @kiencandace 7/8 Однако некоторым приходится проводить рождественскую ночь не со своей семьей, а в небе или в ожидании рейса в аэропорту или отеле. Фото: @irmina__t Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Многим это время дается тяжело. Фото: @cris_simoes_silva

Бортпроводницы шутят, что Санта-Клаус доставляет подарки на бизнес-джете, и что самолеты взлетают с помощью волшебных оленей.

"На самом деле мне нужно второе ожерелье, назовите меня "Рудольф" и прикрепите к носу самолета для посадки и взлета", — написала стюардесса из Лос-Анджелеса Кэндис (@kiencandace) в своем Instagram-аккаунте.

Однако некоторым приходится проводить рождественскую ночь не со своей семьей, а в небе или в ожидании рейса в аэропорту или отеле. По словам стюардессы Сианы (@popplesmurf), многим ее коллегам это время дается тяжело:

"Сейчас это тяжелая работа. В ней все еще есть свои хорошие и удивительные моменты, но это сложно".