Странная пена на пляже в Анапе испугала россиян

В Анапе плотный слой морской пены накрыл пляж — происходящее на побережье Черного моря вызвало удивление россиян. Необычное природное явление попало на видео, его разместил Instagram -аккаунт @i.anapa.24, освещающий жизнь курортного города.

На опубликованных кадрах видно, как береговая линия длиной несколько сотен метров покрыта плотной белой массой. Также можно заметить, что количество пены увеличивается с каждой новой волной, а некоторые куски воздушной субстанции летают на ветру.