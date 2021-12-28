Раскрыта стоимость самого дорого авиабилета

Аналитики раскрыли стоимость самых дорогих авиа- и железнодорожных билетов в новогодние праздники, купленных россиянами. Об этом сообщается в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в редакцию "Ленты.ру".

Самым дорогим перелетом, купленным на сервисе россиянином, оказался из Москвы в Канкун (Мексика) на второе января. Стоимость билетов в обе стороны в бизнес-классе — 450 тысяч рублей. На втором месте оказались авиабилеты из Санкт-Петербурга в Джакарту (Индонезия) и обратно стоимостью в 362 тысячи рублей. А тройку лидеров замыкает полет по маршруту Москва — Пхукет — Москва за 313 тысяч рублей.

А самым дорогим билетом на поезд обошелся клиенту сервиса в 69,8 тысячи рублей по маршруту из Санкт-Петербурга в Москву на "Сапсане".