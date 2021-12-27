Названа оптимальная стоимость новогоднего путешествия

По ее словам, средние цены на отдых в зимние праздники варьируются в пределах 120-150 тысяч рублей на человека — в стоимость входят размещение в отеле категории четыре или пять звезд, авиабилеты и минимальная новогодняя программа.

Ломидзе отметила, что конкретная стоимость самого дорого новогоднего путешествия будет ясна в январе.

«Мы предполагаем, что это точно будет больше одного миллиона рублей на человека на неделю», — добавила она.

В АТОР уточнили, что наибольшим спросом у россиян пользуются Египет, Турция, Доминикана, Куба, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты. Чуть меньший интерес наблюдается к европейским странам — Сербии и Венгрии.