В горах Сочи засняли на видео редкие облака

В горах "Розы Хутор" в Сочи засняли на видео редкое природное явление в виде линзовидных облаков.

Синоптик курорта Адриан Коротеев рассказал ТАСС , что это орографические линзовидные облака, появление которых вызвано влиянием гор на воздушный поток.

"Горы вынуждают этот поток приподниматься и, соответственно, охлаждаться - в гребнях этих своеобразных воздушных волн и происходит конденсация имеющегося в воздухе водяного пара", — объяснил эксперт.

Для образования линзовидных облаков необходим сильный ветер и большая влажность воздуха. По словам синоптика, это характерно для близости атмосферного фронта. Он часто приводит к осадкам и похолоданию. При этом, несмотря на поток воздуха, сами облака неподвижны.