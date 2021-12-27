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59 минут назад

В горах Сочи засняли на видео редкие облака

В горах "Розы Хутор" в Сочи засняли на видео редкое природное явление в виде линзовидных облаков.

Синоптик курорта Адриан Коротеев рассказал ТАСС, что это орографические линзовидные облака, появление которых вызвано влиянием гор на воздушный поток.

"Горы вынуждают этот поток приподниматься и, соответственно, охлаждаться - в гребнях этих своеобразных воздушных волн и происходит конденсация имеющегося в воздухе водяного пара", — объяснил эксперт.

Для образования линзовидных облаков необходим сильный ветер и большая влажность воздуха. По словам синоптика, это характерно для близости атмосферного фронта. Он часто приводит к осадкам и похолоданию. При этом, несмотря на поток воздуха, сами облака неподвижны.

Ранее стало известно, что вулкан на испанском острове Пальма прекратил извержение, которое длилось около трех месяцев.

Новости путешествий,Видео,ИТАР-ТАСС,
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