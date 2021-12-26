Врач дал совет российским путешественникам

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, какие меры предосторожности следует соблюдать в поездках в период пандемии. Его слова приводит RT.
Врач напомнил о том, что в транспорте необходимо быть в маске, а менять ее необходимо каждые два часа.
Также важно регулярно мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами.
“Всем россиянам, которые собираются куда-то поехать, я советовал бы, во-первых, хорошо подумать, нужна ли эта поездка во время эпидемии. Во-вторых, все они должны быть привиты. В-третьих, они должны соблюдать элементарные правила”,
– отметил вирусолог.
Ранее мы писали, что россиян просят воздержаться от поездок в Египет ради вакцины.