Приморский мычащий тигр попал на видео

Национальный парк «Земля леопарда» в Приморском крае поделился забавным роликом. В объектив лесной камеры попал тигр, издающий похожий на мычание звук. Так хищник общается с пятнистыми оленями, считают специалисты.

Автоматическая лесная камера работала в рекреационной зоне нацпарка в долине реки Нарва с конца осени и до начала декабря. В кадр фотоловушки также попали олени, кабаны, выдры, лисица и косуля.

Эксперты отдела науки «Земли леопарда» отметили, что поймать на камеру процесс так называемой вокализации удается крайне редко. Таким образом хищник обозначает свое присутствие, когда не собирается охотиться. Судя по всему, тигр не был голоден, но дал знать оленям, что он на своей территории.

«Тигров-чревовещателей в природе не существует, и оценка от экспертов отдела науки „Земли леопарда“ показала — тигр мычит, и в момент, когда раздается мычание, видно, как он немного напрягает морду», — пишут на сайте парка.

В комментариях к ролику не могли не отметить красоту символа грядущего года.

«Само Совершенство. Хозяин тайги. Величественный красавец», «Красавец года тигра! », «Тигр, хозяин тайги, обходит свои владения! Здесь у него пастбища и туристы», «Красивые кадры! », — пишут пользователи под видео.

«Земля леопарда» — национальный парк, созданный в 2012 году. Парк создан с целью сохранить и восстановить популяцию дальневосточного леопарда, численность которой в России составляет 110 особей. На территории также обитает занесенный в Красную книгу амурский тигр.