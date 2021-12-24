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2 часа назад

Россиян просят воздержаться от поездок в Египет ради вакцины

Россияне могут привиться в Египте препаратами, одобренными ВОЗ, сообщает TourDom. Правда, эксперты рекомендуют воздержаться от вакцинных туров, чтобы не рисковать.

Россиян просят воздержаться от поездок в Египет ради вакцины
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным туроператоров, многие путешественники, отправляющиеся в Египет, интересуются возможностью привиться одним из препаратов, одобренных ВОЗ, прямо во время путешествия.

В таком случае российские туристы должны зарегистрироваться на сайте egcovac.mohp.gov.eg. Затем указать паспортные данные и контактный номер телефона, на него в течение 3-4 дней отправят СМС с адресом центра вакцинации и временем приема.

Вакцинация бесплатная, но за бумажный сертификат нужно будет заплатить около 1000 египетских фунтов (4,6 тысячи рублей) или, если нужно сделать бланк в электронном виде, — 400 египетских фунтов (1,8 тысячи рублей).

Тем не менее, существует вероятность не уложиться по срокам, потому что введение двухфазного компонента требует 21-дневного времени ожидания. А приглашения на саму прививку фактически можно ждать долго - до двух недель.

"Официально сделать прививку от коронавируса в Египте российским туристам нельзя. Соответственно, и туроператоры такой продукт предлагать не могут",

– рассказала порталу TourDom.ru директор по связям с общественностью туроператора «Интурист» Дарья Домостроева.

Ранее мы писали, что россияне съездили на отдых в Египет в декабре и остались недовольны отелями на курортах.

Новости путешествий,Дарья Домостроева,ВОЗ,
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