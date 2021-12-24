Американку не пустили на рейс из-за конфликта с бортпроводницей

Путешественница из Америки рассказала, как ее высадили из самолета и поменяли билет на другой рейс, по ее мнению, из-за личного конфликта со стюардессой. Она опубликовала свою историю на портале Reddit, тред быстро стал набирать популярность и распространяться в Сети.

Оказалось, что автор рассказа решила зайти в кофейню в аэропорту. В очереди перед ней была девушка, которая постоянно торопила баристу, а затем стала высказывать недовольство менеджеру заведения, потому что сотрудник якобы халатно выполнял свои обязанности. Девушка сильно опаздывала на рейс и нервничала, поэтому срывалась на баристу и постоянно его торопила. Автор истории стала свидетельницей всей ситуации и решила заступиться за работника, а недовольной девушке сказала пару колкостей.

Позже оказалось, что нервничавшая в очереди девушка была стюардессой рейса, на котором предстояло лететь автору. Увидев заходящую в самолет девушку, с которой они поругались в кофейне, стюардесса попросила подождать ее на входе в самолет. А затем и вовсе не пустила ее в салон.

Американке так и не дали занять свое место и вручили билет на другой рейс, который отправлялся на три часа позже текущего, а также летел с пересадкой вместо прямого следования. Автор уверена, что бортпроводница из личной неприязни нашла способ отомстить путешественнице.

Впрочем, мнение пользователей не было таким однозначным. Одни посчитали, что сотрудница авиалиний превысила свои полномочия, другие же отметили, что возможно ситуация была не такой однозначной.

"Чтобы вас не пустили на борт, должна быть очень веская причина!",

- прокомментировала ситуацию одна из пользовательниц портала, которая рассказала, что и сама работает стюардессой.