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1 час назад

Россиянин раскрыл способ определить плохой хостел

Часто путешествующий россиянин раскрыл главные уловки для выбора комфортного хостела. Своим опытом он поделился с «Тинькофф-журналом».

Россиянин раскрыл способ определить плохой хостел
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, мужчина рассказал, что за последние семь лет он побывал примерно в 30 хостелах и нашел способ, как определить по фото, окажется вариант хорошим или плохим. По словам туриста, снимки, размещенные на онлайн-сервисах, зачастую могут быть обманчивы — как правило владельцы фотографируют локации и номера с наиболее выгодных ракурсов.

«Вам могут показать стильно оформленный ресепшен, но не 27-местный номер, в который вы хотите заселиться», — отметил он и добавил, что если хостел представляет слишком мало фотографий, значит, скорее всего, что-то может быть скрыто.

Кроме того, путешественник посоветовал всегда обращать внимание, сколько коек находится в конкретной комнате.

«Например, на сайте пишут цену в 300 рублей. Но потом оказывается, что столько стоит место на третьей полке в 20-местном общем номере», — отметил он.

Помимо прочего, россиян призвал не останавливаться в самых дешевых объектах, так как уровень сервиса там может быть слишком низким. Например, можно столкнуться со скрипучими трехэтажными кроватями, узкими проходами и хамоватым персоналом.

В заключение россиянин рассказал, что его личный антирейтинг возглавил хостел, расположенный в центре Москвы, где снять койко-место можно за 250 рублей в сутки. За это гость получает размещение в 27-местном номере без штор.

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