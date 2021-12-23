Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-2° в 
USD 73.36EUR 83.12
Войти в почту
2 часа назад

Стюардесса откровенно ответила на неудобные вопросы

Бортпроводница Кэт Кэмалани в своем Tik-Tok-аккаунте опубликовала новое видео, в котором ответила на несколько неудобных вопросов о профессии.

Стюардесса откровенно ответила на неудобные вопросы
Фото: @katkamalani@katkamalani

Ее часто спрашивают, правда ли, что в индустрии путешествий много измен? Она ответила, что это правда. Также ее спросили, чувствует ли она себя одинокой, на что девушка ответила, что испытывает чувство одиночества постоянно.

Кэмалани задали достаточно личный вопрос и о самой работе. Жалела ли она когда-либо о том, что стала бортпроводницей? На что она ответила, что в определенные периоды работа ей совсем не приносит удовольствия из-за смен в праздники, невозможности провести важные дни с близкими людьми, из-за грубых пассажиров и по многим другим причинам временами она сожалеет о выбранной профессии.

В конце концов девушка оставила работу ради семьи и возможности проводить больше времени с ребенком.

"Я уже достаточно путешествовала, теперь пора посвятить время семье",

- подытожила она.

Ранее бортпроводник рассказал о секретной двери в туалет в самолете.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители