Стюардесса откровенно ответила на неудобные вопросы

Бортпроводница Кэт Кэмалани в своем Tik-Tok-аккаунте опубликовала новое видео, в котором ответила на несколько неудобных вопросов о профессии.

Фото: @katkamalani @katkamalani

Ее часто спрашивают, правда ли, что в индустрии путешествий много измен? Она ответила, что это правда. Также ее спросили, чувствует ли она себя одинокой, на что девушка ответила, что испытывает чувство одиночества постоянно.

Кэмалани задали достаточно личный вопрос и о самой работе. Жалела ли она когда-либо о том, что стала бортпроводницей? На что она ответила, что в определенные периоды работа ей совсем не приносит удовольствия из-за смен в праздники, невозможности провести важные дни с близкими людьми, из-за грубых пассажиров и по многим другим причинам временами она сожалеет о выбранной профессии.

В конце концов девушка оставила работу ради семьи и возможности проводить больше времени с ребенком.

"Я уже достаточно путешествовала, теперь пора посвятить время семье",