Стюардесса сделала фото в необычной позе

Бортпроводница решила устроить фотосессию в салоне самолета. Девушка забралась поверх пассажирских кресел и смогла улечься сразу на нескольких, расположившись в непринужденной позе. Снимок опубликовал Instagram-аккаунт, посвященный жизни членов экипажа самолета.
Девушка в рабочей униформе легла на живот, согнула ноги и подперла голову руками. Она приветливо улыбается в камеру объектива.
Пользователи Сети восхитились снимком:
"Поразительно, как вы держите равновесие",
- отметил один из подписчиков.
"Настоящий профессионал, не каждый так умеет",
- написал в комментариях другой.
Ранее мы рассказывали, что стюардесса рассказала об изнанке обслуживания VIP-персон.