Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-2° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
33 минуты назад

Стюардесса сделала фото в необычной позе

Бортпроводница решила устроить фотосессию в салоне самолета. Девушка забралась поверх пассажирских кресел и смогла улечься сразу на нескольких, расположившись в непринужденной позе. Снимок опубликовал Instagram-аккаунт, посвященный жизни членов экипажа самолета.

Стюардесса сделала фото в необычной позе
Фото: @@fly_hostess@@fly_hostess

Девушка в рабочей униформе легла на живот, согнула ноги и подперла голову руками. Она приветливо улыбается в камеру объектива.

Пользователи Сети восхитились снимком:

"Поразительно, как вы держите равновесие",

- отметил один из подписчиков.

"Настоящий профессионал, не каждый так умеет",

- написал в комментариях другой.

Ранее мы рассказывали, что стюардесса рассказала об изнанке обслуживания VIP-персон.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители