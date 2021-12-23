Стюардесса сделала фото в необычной позе

Бортпроводница решила устроить фотосессию в салоне самолета. Девушка забралась поверх пассажирских кресел и смогла улечься сразу на нескольких, расположившись в непринужденной позе. Снимок опубликовал Instagram-аккаунт, посвященный жизни членов экипажа самолета.

Фото: @@fly_hostess @@fly_hostess

Девушка в рабочей униформе легла на живот, согнула ноги и подперла голову руками. Она приветливо улыбается в камеру объектива.

Пользователи Сети восхитились снимком:

"Поразительно, как вы держите равновесие",

- отметил один из подписчиков.

"Настоящий профессионал, не каждый так умеет",

- написал в комментариях другой.