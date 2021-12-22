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33 минуты назад

Россиянам раскрыли способ сэкономить в Таиланде в случае заражения коронавирусом

Российским туристам разъяснили алгоритм действий в случае получения положительного результата теста на COVID-19 по прилете в Таиланд. Подробности раскрыла представитель пхукетского Центра помощи туристам (TAC) Павина Чайнавонг в беседе с The Phuket News.

Назван способ сэкономить в Таиланде в случае заражения COVID
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Чайнавонг, в случае заражения коронавирусом последующие действия зависят от симптомов заболевания. Так, заболевших путешественников будут направлять либо на лечение в клинику, либо в карантинный отель, либо на изоляцию в гостиницу, которая была заказана и оплачена изначально.

Отмечается, что таким образом россияне, у которых болезнь перетекает в легкой форме или бессимптомно, смогут сэкономить на обсервации и провести карантин в заранее забронированном отеле. Эксперт уточнила, что еще один способ снизить расходы — на стадии бронирования тура узнать, с каким ковидным госпиталем отель заключил договор. Это позволит заранее рассчитать, хватит ли медицинской страховки в случае госпитализации в конкретную клинику.

Ранее стало известно, что с 21 декабря власти Таиланда приостанавливают действие системы въезда в страну для туристов Test&Go и все программы «Песочниц» за исключением Пхукета. Как отметил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, ограничения будут действовать как минимум до 4 января. При этом путешественники, которые уже оформили поездку в королевство по данным программам до 10 января, еще могут въехать в страну.

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