Назван способ сэкономить в Таиланде в случае заражения COVID

Российским туристам разъяснили алгоритм действий в случае получения положительного результата теста на COVID-19 по прилете в Таиланд. Подробности раскрыла представитель пхукетского Центра помощи туристам (TAC) Павина Чайнавонг в беседе с The Phuket News.

По словам Чайнавонг, в случае заражения коронавирусом последующие действия зависят от симптомов заболевания. Так, заболевших путешественников будут направлять либо на лечение в клинику, либо в карантинный отель, либо на изоляцию в гостиницу, которая была заказана и оплачена изначально.

Отмечается, что таким образом россияне, у которых болезнь перетекает в легкой форме или бессимптомно, смогут сэкономить на обсервации и провести карантин в заранее забронированном отеле. Эксперт уточнила, что еще один способ снизить расходы — на стадии бронирования тура узнать, с каким ковидным госпиталем отель заключил договор. Это позволит заранее рассчитать, хватит ли медицинской страховки в случае госпитализации в конкретную клинику.