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42 минуты назад

Россиянам назвали самые выгодные для покупки авиабилетов месяцы в 2022 году

Первые три месяца нового 2022 года — январь, февраль и март названы самыми выгодными для покупки авиабилетов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса Ozon Travel.

Названы самые выгодные месяцы в 2022 году для покупки авиабилетов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В качестве примера специалисты сравнили среднюю стоимость чека за перелет по России: в феврале авиабилет по внутренним направлениям обойдется в пять тысяч рублей, в августе — 12 тысяч рублей.

Несмотря на самую низкую стоимость билетов в первые три месяца года, эксперты не советуют планировать отдых в январе и феврале, так как из-за малого количества рабочих дней россияне получат меньшую сумму отпускных. Лучшее время для путешествий в 2022 году — март, сентябрь и декабрь.

Также отмечалось, что главными приоритетами для россиян при покупке авиабилетов являются низкая цена, доверие к сервису, наличие программы лояльности, кешбэк, акции и прочие скидки. Во вторую очередь путешественники обращают внимание на удобное время вылета, отсутствие пересадок и включенный в стоимость багаж.

Ранее в декабре россиянам раскрыли лучшее время для отпуска в 2022 году. Так, эксперты считают, что с финансовой точки зрения наиболее выгодно отдыхать в августе, а также в марте, сентябре и декабре, так как в этих месяцах наибольшее количество отпускных дней.

Новости путешествий,газета "Известия",
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