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41 минуту назад

Риск заразиться омикрон-штаммом в самолете вырос в три раза

Риск заражения коронавирусом в самолете повысился в два-три раза из-за нового омикрон-штамма. Об этом сообщил Bloomberg медицинский эксперт Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Дэвид Пауэлл.

Риск заразиться омикрон-штаммом в самолете вырос в три раза
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как рассказал эксперт, за последние недели новый штамм COVID-19 стремительно распространился по всему миру. Несмотря на это перед Новым годом поток пассажиров сильно увеличивается.

«Каким бы ни был риск в случае с "дельтой", нам придется предположить, что с "омикроном" он будет в два-три раза выше, так же, как мы наблюдали в других условиях», — заявил эксперт.

При этом вероятность заразиться выше в эконом-классе, чем в бизнесе из-за большего количества людей на борту.

Дэвид Пауэлл призвал не забывать про антиковидные меры: носить маски на борту, стараться не контактировать близко с другими пассажирами и не касаться поверхностей в салоне.

О том, через сколько после заражения "омикроном" появляются симптомы, читайте в другом материале "Рамблера".

Новости путешествий,Bloomberg,
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