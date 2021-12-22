Роскошные отели Турции объявили о снижении цен

Отмечается, что по данным турагентства "Розовый слон", цены на роскошные отели в Турции упали в 1,5-2 раза по сравнению с летним периодом.

"Сейчас туристы в море не искупаются, но зато все остальное: подогреваемый бассейн, питание, инфраструктура хорошей пятерки, развлекательные программы, да тот же воздух морской и плюсовая температура — все остается"

Стоимость недельного тура в роскошные отели Турции колеблется от 100 до 110 тысяч рублей за неделю на одного человека. Если выбрать вылет на Рождество, а именно после 3 января, то цена станет еще ниже и будет начинаться с 80 тысяч рублей.