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1 час назад

Названа стоимость новогоднего отдыха в странах бывшего СССР

Россиянам рассказали про стоимость отдыха в Новый год в странах бывшего СССР. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Названа стоимость новогоднего отдыха в странах бывшего СССР
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что в этом году спрос на отдых в странах бывшего СССР заметно выше, чем был в прошлом году. Это объясняется тем, что Европа по-прежнему недоступна для россиян. Более того, в некоторые страны не требуется виза.

По спросу на путешествия на постсоветском пространстве лидирует Армения, где путевка на три ночи с проживанием стоит от 34 до 48 тысяч рублей на одного. Экскурсионные туры стоят от 67,5 тысячи рублей.

Новый год в Белоруссии можно отпраздновать за 17 тысяч рублей на человека. Экскурсия без транспорта будет стоить 16,5 тысяч рублей.

Поездка в Узбекистан на новогодние праздники обойдется в 66,2 тысячи рублей на человека. В Азербайджан — от 77,7 тысячи рублей на двоих.

Ранее диетолог рассказала, какую еду лучше всего брать с собой в поездку.

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