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11 часов назад

РЖД анонсировали масштабную предновогоднюю распродажу билетов

РЖД анонсировали масштабную предновогоднюю распродажу билетов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» ОАО «Российские железные дороги» РЖД) в преддверии Нового года анонсировала масштабную распродажу проездных документов по внутренним направлениям. Информация об этом появилась на сайте перевозчика.

Таким образом, с 18 по 23 декабря холдинг предложил россиянам купить билеты в купе со скидкой до 60 процентов. Специальное предложение распространяется на более чем 100 популярных в предновогодний период направлений. В зависимости от маршрута отправиться в поездку можно до 26 декабря 2021 года.

Акция действует на покупку проездных документов на поезда, курсирующие между Москвой и Нижним Новгородом, Санкт-Петербургом и Волгоградом, Омском и Владивостоком, Новосибирском и Нерюнгри, Сургутом и Екатеринбургом, Сыктывкаром и Усинском, а также по другим направлениям.

Отмечается, что приобрести билеты можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте перевозчика или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Ранее в декабре российская авиакомпания «Аэрофлот» запустила новую предновогоднюю акцию — с помощью электронного ваучера-компенсации авиабилет можно купить со скидкой до 50 процентов. Оформить билет за полцены можно в период с 20 по 24 декабря 2021 года.

Новости путешествий,Федеральная пассажирская компания,Аэрофлот,РЖД,
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