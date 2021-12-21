РЖД анонсировали масштабную предновогоднюю распродажу билетов

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» ОАО «Российские железные дороги» РЖД) в преддверии Нового года анонсировала масштабную распродажу проездных документов по внутренним направлениям. Информация об этом появилась на сайте перевозчика.

Таким образом, с 18 по 23 декабря холдинг предложил россиянам купить билеты в купе со скидкой до 60 процентов. Специальное предложение распространяется на более чем 100 популярных в предновогодний период направлений. В зависимости от маршрута отправиться в поездку можно до 26 декабря 2021 года.

Акция действует на покупку проездных документов на поезда, курсирующие между Москвой и Нижним Новгородом, Санкт-Петербургом и Волгоградом, Омском и Владивостоком, Новосибирском и Нерюнгри, Сургутом и Екатеринбургом, Сыктывкаром и Усинском, а также по другим направлениям.

Отмечается, что приобрести билеты можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте перевозчика или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».